Nach wachsendem politischen Druck gibt Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) im Rechtsstreit mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin nach. "Ich habe heute mit der Landtagsverwaltung vereinbart, dass sie die Gehälter, die für die Vollendung der Kündigungsfrist noch ausstehen, überweisen", sagte Ludwig am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.



"Ich gehe bis zur Klärung des Streits dafür in Vorleistung - ich werde es also dem Landtag bezahlen." Ludwig erklärte, es gehe auch um ausstehende Gehälter von weiteren Mitarbeitern.



Die Frau hatte den Minister vor dem Arbeitsgericht Cottbus auf die Zahlung von drei Monatsgehältern verklagt, die ihr nach ihrer Kündigung noch zustünden. Die 60-Jährige soll einen 450-Euro-Job gehabt haben. Ludwig hatte sich zunächst geweigert zu zahlen, weil er den Landtag dafür in der Pflicht sieht. Am vergangenen Freitag scheiterte ein Gütetermin beim Arbeitsgericht.