500 Gläubige auf 120 Quadratmetern - die Freitagsgebete in der Potsdamer Al Farouk Moschee waren teilweise so überfüllt, dass die Muslime sogar auf der Straße knieten. Daraufhin stellte die Stadt die Orangerie in der Potsdamer Biosphäre zur Verfügung - allerdings nur übergangsweise bis zum kommenden Frühjahr.



Nun will die islamische Gemeinde in Potsdam einen früheren Supermarkt als neue Moschee und Gemeindezentrum nutzen. Das Gebäude im Stadtteil Schlaatz sei ausreichend groß, verfüge über einen Parkplatz und sei mit der Straßenbahn gut zu erreichen, so der Imam der Gemeinde, Kamal Abdallah.