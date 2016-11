Potsdam-Schlaatz - Zur Moschee umfunktionierter Supermarkt ist offenbar vom Tisch

16.11.16 | 12:07 Uhr

Einen Supermarkt zur Moschee umbauen - aus diesem Projekt in Potsdam-Schlaatz wird nichts. Der Eigentümer plant dort offenbar Wohnungen. Damit steht die wachsende muslimische Gemeinde in der Landeshauptstadt vor dem alten Platzproblem. Wohin?



Das Gelände eines Supermarkts im Potsdamer Stadtteil Schlaatz, der als neues Quartier für eine Moschee im Gespräch war, wird voraussichtlich bebaut. Wie Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch rbb|24 sagte, will der Eigentümer des Areals auf dem Gelände Wohnungen errichten.



Dazu habe er bei der Stadt bereits erste Informationen eingeholt. Bauanträge lägen aber, so Brunzlow, seines Wissens nach noch nicht vor. Die Stadt kenne allerdings nicht den genauen Stand der Verhandlungen zwischen Eigentümer und Gemeinde; hier sei durchaus eine bilaterale Einigung möglich.

Vor rund einer Woche hatte der Imam der muslimischen Gemeinde, Kamal Abdallah, einen früheren Supermarkt als neue Moschee und Gemeindezentrum vorgeschlagen. Das Gebäude im Stadtteil Schlaatz sei ausreichend groß, verfüge über einen Parkplatz und sei mit der Straßenbahn gut zu erreichen, sagte er.

Betende mussten auf den Bürgersteig ausweichen

Hintergrund ist, dass die Zahl der Teilnehmer an den Freitagsgebeten zuletzt deutlich angestiegen ist. Der muslimischen Gemeinde gehören nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 1.000 Menschen in Potsdam und Umgebung an. Die Zahl erhöhte sich unter anderem durch den Zuzug von Flüchtlingen. Weil zahlreiche Menschen keinen Platz mehr in den bisherigen Räumlichkeiten in der Innenstadt fanden und auf der Straße beten mussten, stellte die Stadt im Herbst die Orangerie der Biosphäre zur Verfügung - jedoch nur als Übergangslösung.



Die Tropenhalle habe sich gut bewährt, sagte Abdallah. In der zweiten Novemberhälfte sei der Raum allerdings für zwei Freitagsgebete nicht nutzbar, weil es bereits andere Veranstaltungen gebe. An diesen beiden Tagen soll deshalb ein Nebengebäude genutzt werden, das allerdings viel weniger Platz bietet.

"Nicht nötig, sofort ein neues Ausweichquartier zu finden"

Stadtsprecher Brunzlow betonte aber gegenüber rbb|24 am Mittwoch, es gebe derzeit keinen akuten Handlungsdruck. Die Orangerie in der Biosphäre könne "mindestens bis zum Frühjahr - wenn nicht länger" genutzt werden. "Es ist nicht nötig, sofort ein neues Ausweichquartier zu finden."



Es werde auch schwer, in Potsdam einen neuen Versammlungsort für 400 bis 500 Menschen zu finden, so Brunlow. Die Kommune habe solche Grundstücke "schlichtweg nicht".