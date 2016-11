Geständnisse nach Brandanschlag in Nauen

Gleich zu Prozessbeginn am Donnerstag haben zwei der sechs Angeklagten gestanden, dass sie am Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Nauen beteiligt waren. Beide belasten dabei schwer den NPD-Funktionär Maik S., der ebenfalls angeklagt ist.