Sechs Monate auf Bewährung - so lautete das Urteil gegen den NPD-Politiker Marcel Zech. Zu wenig, findet der Staatsanwalt. Denn Zech hat sich ein Tattoo mit der Silhouette des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau stechen lassen und dieses öffentlich gezeigt. Am Montag nun geht es in die Berufung.