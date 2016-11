In Gedenken an die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) hat ein Verband am Freitag einen Kranz in der Neuen Wache in Berlin niedergelegt. Vor fünf Jahren waren die Taten der Terrorzelle ans Tageslicht gekommen. Der rechtsterroristischen Mordserie fielen zehn Menschen zum Opfer, bei Sprengstoffanschlägen wurden über 20 weitere schwer verletzt. Die meisten Opfer hatten einen Migrationshintergrund.



Am 4. November 2011 wurden die mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem Wohnmobil in Eisenach entdeckt. Drei Tage später stellte sich Beate Zschäpe der Polizei. Als einziges noch lebendes Mitglied des NSU-Trios muss sie sich vor dem Oberlandesgericht München wegen Mittäterschaft verantworten.

Am Freitag erinnerte nun der Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity an das Bekanntwerden der NSU-Morde. Der VIW ist ein Dachverband von zehn bundesweit tätigen Migrantenorganisationen.