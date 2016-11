Die Wasserverbände versorgen die Menschen in Brandenburg mit frischem Trinkwasser und entsorgen das Abwasser. Dafür werden unter anderem Brunnen, Druckleitungen, Pumpanlagen und Klärwerke gebaut. Die Kosten hierfür muss der Nutzer zahlen, also der Bürger im Land beziehungsweise die jeweiligen Bürger in einem Wasserverband. Um diese Kosten von den Nutzern einzutreiben, stehen den Wasserverbänden zwei Modelle zur Verfügung.



In dem einen Modell legen die Wasserverbände all ihre Kosten auf Gebühren um. Das heißt, der Nutzer zahlt für den Verbrauch seines Wassers. Bei einer solchen reinen Gebührenabrechnung sind die Gebühren für Trink- und Abwasser relativ hoch. Bei Mietwohnungen zahlt für den gesamten Wasseranschluss und -verbrauch also nur der Mieter, nicht der Besitzer.



In dem anderen Modell verlangen die Verbände Gebühren für den eigentlichen Wasserverbrauch und zusätzlich einen einmaligen Anschlussbeitrag, den der Grundstücksbesitzer bezahlen muss. Die Gebühren sind in diesem Modell niedriger, da ein Teil der Kosten für die Wasseranlagen schon von den Anschlussbeiträgen bezahlt worden ist. Die Kosten für die Wassernutzung also teilen sich hier auf zwischen den Mietern und dem Besitzer einer Wohnung.



Etwa ein Drittel aller Wasserverbände in Brandenburg finanzieren sich nur über Wassergebühren. Sie und natürlich auch ihre Kunden sind von dem Streit um Anschlussbeiträge nicht betroffen. Zwei Drittel aller Wasserverbände aber haben bislang das Mischmodell ihrer Finanzierung aus Gebühren und Anschlussbeiträgen.