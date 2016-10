Über die Online-Plattform des Ordnungsamtes in Berlin-Neukölln sind im ersten Jahr ihrer Einführung mehr als 20.000 Eingaben eingereicht worden. Damit liegt der Bezirk berlinweit an zweiter Stelle, meldet die Verwaltung: Nur in Mitte würden dem Ordnungsamt durchschnittlich noch mehr Anliegen gemeldet.

Von den 20.000 Eingaben in Neukölln seien 95 Prozent abgearbeitet, heißt es weiter. Hauptanliegen sei der Müll. Rund die Hälfte (10.800) der gemeldeten Eingaben im vergangenen Jahr hatten laut Bezirksamt damit zu tun. Es folgten Verstöße gegen Park- und Halteverbote (4.600) sowie Verstöße gegen die Nutzung von Straßen (2.100).