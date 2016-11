Nach dem Wahldebakel der Piraten in Berlin schmiss Bruno Gert Kramm hin und wechselte zu den Brandenburger Grünen. Dort nutzte der Musiker die Kontakte der Partei für seine Klage gegen die GEMA. Am Montag gewann Kramm vor Gericht - und verließ die Grünen sofort wieder. Er sei immer Pirat geblieben, sagt er.

Durch das Urteil müssen Musikverlage nicht mehr ohne weiteres an den Einnahmen aus Urheberrechten von Komponisten und Textern beteiligt werden. "Es ist ein großer Tag für alle Urheber", sagte Kramm nach dem Urteil und fügte noch einen interessanten Satz hinzu: "Ich war immer Pirat, ich bin Pirat und ich bin jetzt wieder Pirat." Von den Grünen war nicht mehr die Rede. Kramm war wieder raus. Zurück bleibt die Frage: War er je wirklich drin?

Nur sieben Wochen lang war der ehemalige Berliner Piratenvorsitzende Bruno Gert Kramm bei den Brandenburger Grünen, dann hatte er sein Ziel erreicht: Am Montag gewann der Musiker und Labelchef vor dem Berliner Kammergericht - unterstützt von den Piraten, hatte er gegen die Verwertungsgesellschaft GEMA geklagt.

Die GEMA nimmt Geld für die öffentliche Nutzung von Musik ein und gibt automatisch 40 Prozent an die Musikverlage weiter. Bislang jedenfalls. Denn jetzt hat das Berliner Kammergericht dem Musiker und Ex-Piraten Bruno Kramm Recht gegeben.

GEMA darf nicht automatisch Geld an Musikverlage ausschütten

Die Brandenburger Grünen waren bis Montagnachmittag jedenfalls fest davon ausgegangen. Im September, nach dem desaströsen Piraten-Ergebnis bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, war Kramm als Landesvorsitzender zurückgetreten. Kurz darauf erklärte er die Rückkehr zu den Grünen, schon zwischen 2009 und 2012 hatte er der Partei angehört.

Mit seiner Aufnahme im Kreisverband Potsdam-Mittelmark war klar: Kramm darf nicht mehr parallel Mitglied einer anderen Partei sein. Bis auf die Piraten handhaben das alle Parteien in Deutschland so. "Wir haben ihn explizit gefragt, ob er noch Mitglied der Piraten ist. Er hat das verneint. Letztlich aber können Sie das schlecht kontrollieren", sagt der Brandenburger Grünen-Vorsitzende Clemens Rostock am Dienstag rbb|24.

Kramm entgegnet: "Faktisch war ich nicht draußen, meine Mitgliedschaft hat nur geruht." Nur der Bundesvorsitzende der Piraten habe davon gewusst. Damit allerdings wäre sein Grünen-Beitritt nie wirksam gewesen.