Peer Jürgens, Ex-Landtagsabgeordneter der Linken in Potsdam, ist wegen schweren Betruges angeklagt. Er soll rund 87.000 Euro an Fahrtkosten und Mietzuschüssen erschlichen haben. Jürgens schweigt zu den Vorwürfen - belastet haben ihn am Donnerstag aber zwei Polizisten. Von Lisa Steger

Er war ein Sympathieträger und galt als ganz großes Talent: Mit nur 24 Jahren zog Peer Jürgens im Jahr 2004 für die Linken in den Landtag ein. Doch wenn die Vorwürfe der Anklage stimmen, so hat er das Land Brandenburg von Anfang an regelrecht ausgenommen.

In Erkner im Oder-Spree-Kreis will Jürgens bis zum Jahr 2011, also noch mit 31 Jahren, bei seinen Eltern gelebt haben. So gab er es bei der Landtagsverwaltung an. Für Erkner bezog er demnach die Fahrkostenerstattung von 2004 bis 2011. "Nachbarn sagten uns, er wohnte dort nicht", so Andreas L.

"Es waren aufmerksame Nachbarn; eine Frau kam sofort an und fragte, wer ich bin", erinnert sich Andreas L. an Beeskow. "Doch einige Nachbarn wussten nichts von Herrn Jürgens, sie erkannten ihn auf Fotos nicht." Ganz anders die Situation in einer Wohnung in Jürgens' Potsdamer Adresse: "Jürgens und seine Frau wurden von Nachbarn als dort lebend wahrgenommen."

Als Zeugen im Prozess gegen Jürgens erscheinen am Donnerstagvormittag zwei Polizisten, die in dem Fall ermittelt haben: Ingo M. und Andreas L. Letzterer recherchierte etwa in Beeskow im Kreis Oder-Spree, wo Jürgens nach eigener Darstellung von 2011 bis 2014 hauptsächlich lebte. Der Landtagsabgeordnete bezog für diesen Wohnort eine Fahrkostenerstattung von der Landtagsverwaltung.

Die Beamten stützen sich aber nicht nur auf Zeugenaussagen. Sie haben zahlreiche Dokumente gesammelt - etwa Stromrechnungen. In der angeblichen Hauptwohnung Beeskow war der Stromverbrauch gering, berichtet Polizist Ingo M. als Zeuge. Der Energieversorger "Edis" teilte der Polizei am 23.Juni 2014 in einem Brief mit, der Stromverbrauch sei so "wie bei Leerstand, Laube oder Garage". In Potsdam hingegen, wo Jürgens zunächst in der Jägerallee und dann in der Kopernikusstraße wohnte, war der Stromverbrauch normal, in einer Berliner Wohnung, wo er von 2002 bis 2006 gelebt haben soll, sogar überdurchschnittlich.

Peer Jürgens, so recherchierten die Beamten, ließ seinen BMW stets in Potsdam warten. Und auch alle Arzt- und Apothekenrechnungen waren in der Landeshauptstadt ausgestellt worden, das teilte die Krankenkasse der Polizei mit.

Die Polizei fragte sogar bei der GEZ nach. Ergebnis: Im Jahr 2006 meldete der nun Angeklagte ein Radio an - in der Jägerallee in Potsdam. In Beeskow wurde nichts angemeldet. Am 6. Januar 2013 teilte er der GEZ mit, er lebe mit seiner Freundin zusammen, sie werde die Gebühr zahlen. Dabei gab er seine Potsdamer Adresse an.