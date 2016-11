Privatschule klingt nicht nur nach besserverdienend. Es ist auch so. Das hat eine Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin bestätigt. Nach dem Grundgesetz müssten sie für alle da sein. Sind sie aber nicht, weil es niemand überprüft.

Berlin missachtet offenbar das Grundgesetz bei der Genehmigung von Privatschulen. D as berichtet die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf eine neue Studie des Wissenschaftszentrums Berlin . Die Hauptstadt sei damit nicht allein; auch andere Bundesländer würden das Grundgesetz nicht ganz ernst nehmen, sagte der Rechtswissenschaftler Michael Wrase der Zeitung, der auch und Autor der Studie mit dem Titel "Das missachtete Verfassungsgebot" ist. Nicht wenige dieser Eliteschulen in Deutschland müssten geschlossen werden, wenn man das Grundgesetz ernst nehmen würde, fügte er hinzu.

Dem staatlichen Schulsystem den Rücken kehren: Der Philologenverband Berlin-Brandenburg warnt vor einer sozialen Spaltung an Berliner Schulen. Private Schulen würden von wohlhabenden Familien bevorzugt - wer es sich leisten kann, meidet die Staatlichen, so Verbandsvorsitzende Kathrin Wiencek.

Tenor der Studie ist dem Bericht zufolge, dass Schulen für Besserverdienende entstehen, obwohl Privatschulen auch Kindern aus allen sozialen Gruppen offen stehen müssten, so Wrase. Im Artikel 7 des Grundgesetzes heiße es, Privatschulen dürften nur genehmigt werden, "wenn eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird". Doch das werde von den meisten Bundesländern nicht ernsthaft überprüft, kritisieren die Forscher, die alle Bundesländer untersucht hätten. Es fehle an Verwaltungsvorschriften, einer Höchstgrenze für Schulgeld, an Regelungen für Geringverdiener. Auch das Aufnahmeverfahren werde nicht kontrolliert, heißt es weiter.