Die Politaktivistin Anke-Domscheit-Berg soll bei einer Mahnwache in Berlin Polizeibeamte mit einem Blumenstrauß angegriffen haben. Gegen einen Strafbefehl wegen Körperverletzung legte sie Einspruch ein, nun steht sie vor Gericht - und weist die Vorwürfe zurück.

Die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg hat eine Blumenstrauß-Attacke gegen Polizisten vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten bestritten. Sie habe zu keinem Zeitpunkt einen Beamten verletzt, erklärte die 48-Jährige am Montag zu Prozessbeginn. Die frühere Piraten-Politikerin, die am Wochenende auf Platz drei der Linken-Landesliste in Brandenburg gewählt worden war, soll im Juni 2015 bei einer Mahnwache in der Hauptstadt mit Blumen gegen die Kamera eines Beamten geschlagen und einem weiteren mit Blumenstielen ins Gesicht gestochen haben. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 900 Euro wegen Körperverletzung hatte Domscheit-Berg Einspruch eingelegt.

Anke Domscheit-Berg, die in Fürstenberg (Oberhavel) lebt, war 2014 aus der Piratenpartei ausgetreten. Seit einigen Jahren setzt sie sich als Netzaktivistin und in Organisationen für mehr Frauen in Führungspositionen ein.

Parteipolitisch hatte sich Domscheit-Berg ursprünglich für Bündnis 90/Die Grünen engagiert. Zusätzlich trat sie 2012 der Piratenpartei bei, deren Landesvorsitzende sie ein knappes Jahr lang war. Vor rund einem halben Jahr kündigte Domscheit-Berg an, zur Bundestagswahl 2017 als parteilose Kandidatin für die Linke anzutreten. Am Samstag wurde sie bei der Delegiertenversammlung in Falkensee (Havelland) auf Platz drei der Landesliste gewählt.