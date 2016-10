Im Prozess gegen den ehemaligen Brandenburger Linken-Landtagsabgeordneten Peer Jürgens wegen Betrugs und Wahlfälschung soll am Dienstag die Grünen-Politikerin Sabine Niels in den Zeugenstand. Die 43-Jährige war die politische Konkurrentin von Jürgens im Landkreis Oder-Spree und hatte den 36-Jährigen wegen angeblichen Betrugs mit Fahrkosten und Mietzuschüssen zweimal angezeigt. Beide zogen bei der Wahl im Herbst 2014 nicht wieder in den Landtag ein, Niels war auch nicht noch einmal angetreten.