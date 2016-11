Brandenburgs Abgeordnete erwartet ein Plus von 4,4 Prozent

Der Steuerzahlerbund hat die geplante Diätenerhöhung für die Landtagsabgeordneten Brandenburgs kritisiert. Er wende sich nicht grundsätzlich dagegen, dass die Abgeordneten gut verdienten, sagte der Chef des Steuerzahlerbundes Brandenburg, Ludwig Zimmermann. Die vorgeschlagene Erhöhung sei aber zu groß.

Parlamentspräsidentin Britta Stark hatte am Dienstag angekündigt, sie werde eine Erhöhung um 4,4 Prozent vorschlagen. Demnach würde die monatliche Entschädigung für die Abgeordneten um rund 350 Euro auf knapp 8318 Euro brutto im Monat steigen und die Einzahlung in den Pensionsfonds auf rund 1.788 Euro steigen.

Seit dem Jahr 2012 orientiert sich die Erhöhung der Abgeordneten an der durchschnittlichen Einkommensentwicklung in Brandenburg.

Die entsprechende Gesetzesnovelle könne am 9. November im Landtag beschlossen werden und am 1. Januar 2017 in Kraft treten.