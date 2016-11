Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bekommt einen neuen Dienstwagen: Wie die Senatskanzlei rbb|24 am Montag bestätigte, wird in der ersten Dezemberhälfte ein Mercedes S600 ausgeliefert. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Bislang hatte Müller in einem Audi A8 Platz genommen, den er noch von seinem Vorgänger Klaus Wowereit übernommen hatte. Den Wechsel zu Mercedes erklärt die Senatskanzlei auch mit dem Engagement von Daimler-Benz in Berlin - der Konzern investiert unter anderem in ein Motorenwerk in Marienfelde.

Müllers neues "Beast" - in Anlehnung an die Limousine von US-Präsident Barack Obama - ist mit einer speziellen Panzerung ausgestattet, die das Gesamtgewicht der S-Klasse auf rund vier Tonnen treibt. Für den Antrieb des Schwergewichts steckt ein Zwölfzylindermotor mit 530 PS unter der Haube. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeriegelt, falls es Müllers Chauffeur auf der Stadtautobahn mal übertreiben sollte.