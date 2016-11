Farbbeutelattacken und aufgesprühte Parolen: Auf dem Friedhof Lilienthalstraße in Berlin-Neukölln ist die Ehrenhalle geschändet worden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer Gedenkfeier, die am Samstag dort stattfinden soll.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer Gedenkfeier, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Samstag auf dem Friedhof ausrichtet. Jedes Jahr wird dabei am Vorabend des Volkstrauertages der Kriegstoten gedacht. Die Gedenkveranstaltung habe sich zu einem internationalen Termin der Erinnerungskultur der diplomatischen Vertretungen entwickelt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kriegsgräberfürsorge.

In diesem Jahr soll der dänische Botschafter Friis Arne Petersen am Samstagnachmittag eine Ansprache vor Vertretern von mehr als 30 Botschaftern halten. Anschließend legen Delegationen Kränze an der Krypta nieder. Für die Gedenkveranstaltung will die Bundeswehr nach rbb|24-Informationen die Schmierereien abhängen. Zudem soll das Polizeiaufgebot für die Veranstaltung verstärkt werden.