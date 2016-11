Evangelische Schule in Berlin-Schmargendorf - Gymnasium verteidigt Entlassung von rechtem Lehrer

07.11.16 | 11:42 Uhr

Er engagiert sich für Bärgida, ist bekennender Sympathisant der vom Verfassungsschutz beobachteten "Identitären Bewegung", Mitglied in der AfD - und bis zuletzt Biologie- und Chemielehrer an einem evangelischen Gymnasium in Berlin. Die Schule kündigte dem 38-Jährigen - die Haltung passe nicht zu den christlichen Werten des Gymnasiums.



Nach der Entlassung eines rechtsgerichteten Lehrers vom Berliner evangelischen Elite-Gymnasium "Graues Kloster" wirbt die Schulleitung um Verständnis für die Entscheidung. Dazu habe die Schulleiterin, Xenia von Hammerstein, einen Brief an die Eltern der Schüler gesandt, berichtet die "Berliner Zeitung" (Montagsausgabe). Darin betont die Pädagogin der Zeitung zufolge: "Unser Bildungsauftrag als Evangelische Schule verpflichtet uns darauf, die christlichen Werte der Nächstenliebe, der Offenheit und Toleranz auch und gerade für die Fremden in Wort und Tat zu vertreten."



Die Schulleiterin wies zudem darauf hin, dass Kündigungen während der Probezeit kein außergewöhnlicher Vorgang seien. "Die Probezeit ist dafür gedacht, dass beide Seiten prüfen, ob sie zueinander passen", betonte von Hammerstein.

Biolehrer: "'Identitäre Bewegung' ist verfassungskonform"

Wie am Wochenende bekannt wurde, hatte das Gymnasium in Berlin-Schmargendorf Ende September einen im August angestellten Chemie und Biologie-Lehrer noch innerhalb seiner Probezeit aus dem Schuldienst entlassen. Grund soll die offenbar rechte politische Haltung des 38-Jährigen Quereinsteigers sein. Er soll an rechtsgerichteten, islamfeindlichen "Bärgida"-Demonstrationen teilgenommen haben. Die Entlassung hatte für Diskussionen gesorgt, weil der Mann auch Mitglied der rechtspopulistischen AfD im Stadtteil Neukölln und dort Schatzmeister der Partei ist. Die AfD kritisierte das Vorgehen.



Der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Schulstiftung in der Landeskirche, Frank Olie, hatte dagegen betont, dass die AfD-Mitgliedschaft kein Kündigungsgrund sei. Wenn allerdings jemand offen Sympathie für die rechtsextremistische und vom Verfassungsschutz beobachtete "Identitäre Bewegung" zeige und sich öffentlich für die "Bärgida"-Bewegung engagiere, dann bestehe ein Problem. "Als evangelische Schulen stehen wir für Offenheit und Toleranz, betreiben Integrationsklassen und sind gegen jede Art von Diskriminierung und Ausgrenzung", sagte Olie der "Berliner Zeitung".



Der gekündigte Lehrer hingegen kritisierte demnach das Vorgehen der Schule. "Ich konnte zu meinen Aktivitäten nicht Stellung nehmen. Das hielt die Schulleitung wohl für verzichtbar", sagte er dem Blatt. "Die identitäre Bewegung ist für mich keine rechtsextremistische Bewegung, sondern konservativ-patriotisch. Ich halte ihre Positionen für verfassungskonform", wird der 38-Jährige weiter zitiert.



