Bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Interview - Mehr Arabisch - aber keine deutsch-arabische Schule

30.11.16 | 09:11 Uhr

Rot-Rot-Grün will an den Berliner Schulen die Sprachangebote für Arabisch, Türkisch und Kurdisch ausbauen - damit solle Integration gefördert werden, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen dem rbb. Eine deutsch-arabische Europa-Schule sei aber nicht geplant.

Die bildungspolitische Sprecherin der Berliner Grünen, Stefanie Remlinger, hat die rot-rot-grünen Pläne verteidigt, den zweisprachigen Unterricht an den Schulen der Stadt auszubauen. In der rbb-Welle radioeins wies Remlinger am Mittwoch Bedenken zurück, darüber komme das Deutschlernen zu kurz: "Ich weiß, dass es diese Bedenken gibt - die sind von der Forschung längst überholt", sagte Remlinger. Eine zweisprachige Erziehung steigere das Lern- und Denkvermögen und führe auch dazu, "dass Deutsch besser gelernt wird".



SPD, Linke und Grüne haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass der zweisprachige Unterricht an Berliner Schulen ausbaut werden soll - explizit genannt werden Türkisch, Arabisch und Kurdisch, sowie osteuropäische Sprachen.

Remlinger: Auch andere Sprachen wertschätzen

Remlinger rechtfertigte dies im rbb: Bisher sei die zudem die "Wertschätzung für Arabisch, Türkisch oder Kurdisch" nie so transportiert worden, wie für andere europäische Sprachen. Es habe nur an wenigen Schulen Angebote gegeben, das aber fördere die Konzentration von Kindern mit Migrationshintergrund an diesen Schulen. Allerdings dementierte Remlinger Berichte, wonach es in Berlin künftig eine deutsch-arabische Europa-Schule geben soll. "Das ist falsch." Der "Tagesspiegel" berichtete am Mittwoch, es gebe Überlegungen, in Berlin eine staatliche deutsch-arabische Schule nach Vorbild der Europa-Schulen aufzubauen.

Arabisch-Unterricht nur in Zusatzstunden

An diesen Europa-Schulen in Berlin werden die Schüler Kinder in bisher neun Sprachen bilingual unterrichtet: Englisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Russisch und Türkisch. Ziel ist es, dass die Schüler beide Sprachen auf muttersprachlichem Niveau beherrschen. Wie am Dienstag bekannt wurde, sollen in Berlin zwei neue deutsch-spanische Europa-Schulen an den Start gehen. Laut der Bildungsverwaltung werden sie in Kreuzberg eingerichtet. Eines der neuen deutsch-spanischen Angebote soll im kommenden Schuljahr an der Albrecht-von-Graefe-Schule starten. Die Lemgo-Schule soll ab dem Schuljahr darauf zwei erste Klassen zweisprachig unterrichten, die Hälfte der Stunden auf Spanisch, die andere auf Deutsch. Arabisch-Unterricht gibt es derzeit nur an vier staatlichen Grundschulen in zusätzlichen Stunden. Ein Angebot ab Klasse 7 gibt es laut "Tagesspiegel" nicht.

Sprachen sollen bis zum Abi geführt werden können

Remlinger kritisierte diese Beschränkung. Dass zum Beispiel immer weniger Schulen deutsch-türkischen Unterricht anbieten würden - die Zahl sank seit 1992 von 19 auf vier - erklärte Remlinger damit, dass die zusätzlichen Stunden eine Belastung für die Kinder seien. Außerdem werde der Unterricht auf Türkisch in der weiterführenden Schule oft nicht weitergeführt. Auch das will Rot-Rot-Grün ändern: Die zweite Sprache neben Deutsch soll nach Möglichkeit bei Prüfungen anerkannt werden. Zudem soll Remlinger zufolge die Sprachförderung am neu eröffneten Zentrum für Sprachbildung (ZeS) ausgebaut werden - "dazu gehört auch das Thema der Mehrsprachigkeit", sagte sie. Möglicherweise werde das Zentrum auch umstrukturiert. "Wir wissen, dass da sehr viele Mittel fließen - und noch nicht zu den gewünschten Folgen führen."