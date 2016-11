Verlorene Jahre sind nicht zurückzugeben, doch die SED-Opferrente soll all denjenigen Ausgleich verschaffen, die zu DDR-Zeiten zu Unrecht inhaftiert waren. Allein in Berlin beziehen rund 6.900 Menschen die Entschädigung - und es gehen jedes Jahr neue Anträge ein.

In Berlin bekommen derzeit etwa 6.900 Verfolgte des SED-Regimes eine Opferrente.



Die meisten von ihnen erhalten die volle Pension von 300 Euro im Monat, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. In diesem Jahr werde mit Ausgaben von 28 Millionen Euro gerechnet. Knapp zwei Drittel der Kosten übernehme der Bund.