Immer häufiger werden Mitarbeiter in Brandenburger Finanzämtern attackiert – vor allem von "Reichsbürgern". Seit April wurde in Calau ein Notrufsystem getestet. Doch das Auslösen des Alarms war wohl zu kompliziert.

Zum Schutz vor tätlichen Angriffen hat das Calauer Finanzamt seit April in einer Pilotphase ein neues Sicherheitskonzept getestet. In Teilen ist das bei den Mitarbeitern allerdings durchgefallen. Hauptsächlich der "stille Alarm", über den in einer Bedrohungssituation Hilfe geholt werden soll, steht in der Kritik.