Im neu geschaffenen Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten brodelt es - in einem Brandbrief haben sich die Mitarbeiter beschwert. Sozialsenator Mario Czaja will den Brand jetzt löschen und verspricht schnelle Verbesserungen.

Mario Czaja (CDU) will schnell mehr Personal einsetzen: Damit will der Berliner Sozialsenator die offenbar schlechten Arbeitsbedingungen im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) verbessern. Laut Czaja sind von den 535 Stellen im Landesamt 170 noch nicht besetzt – das solle sich jetzt ändern und habe "höchste Priorität", wie er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz sagte.

Der CDU-Politiker reagierte somit auf einen Brandbrief der Flüchtlingsamt-Mitarbeiter, der dem rbb exklusiv vorliegt. Diese hatten sich über eine erhebliche Arbeitsbelastung, mangelnde Organisation und zu viel Druck in der Behörde beklagt. In dem Brief schildern sie, dass 15 Fälle pro Mitarbeiter und Tag zu bearbeiten seien – zu viel. Durch die vielen Überstunden litten sie an Bluthochdruck, Albträumen, Gereiztheit und Schlafstörungen.