Müller nahm an umstrittener Veranstaltung teil

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nach eigenen Angaben auch an einer der umstrittenen Veranstaltungen des "Vorwärts"-Verlags teilgenommen.



Er wisse aber nicht, ob es sich um ein gesponsortes Essen gehandelt habe, sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf Nachfrage der AfD. Er persönlich habe kein Geld erhalten. "Es ist - an mich sowieso nicht - irgendein Geld geflossen", so Müller. Über die anderen Senatsmitglieder könne er nichts sagen.