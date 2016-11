Die Berliner Menschenrechtsaktivistin Irmela Mensah-Schramm ist nach eigenen Angaben in Bautzen (Sachsen) von einem Polizisten wegen Sachbeschädigung angezeigt worden. Der Beamte habe sie Ende Oktober beim Übersprühen von Nazi-Parolen auf einem Verteilerkasten beobachtet. "Der Polizist beschimpfte mich als kriminell und nahm mir die Farbdose ab. Auch die umstehenden Bürger pöbelten mich an. Das habe ich so noch nie erlebt", sagte Mensah-Schramm am Montag der Nachrichtenagentur dpa.



Ein Polizeisprecher bestätigte die Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. "Selbst wenn beste Absichten dahinter stehen, handelt es sich um eine Straftat. Die Kriminalpolizei ermittelt, dann wird sich die Staatsanwaltschaft kümmern." Mensah-Schramm dagegen legte gegen den Uniformierten Dienstaufsichtsbeschwerde ein und stellte Strafanzeige wegen Beleidigung.



Bekannt wurde die Berlinerin durch das Entfernen rechtsextremer, rassistischter und von Hass geprägter Aufkleber und Graffiti in ganz Deutschland. Sie zieht seit 30 Jahren in ganz Deutschland gegen rechte Graffiti und Aufkleber zu Felde. 1994 bekam sie für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz.