Das Stasi-Unterlagen-Gesetz war am 14. November 1991 vom Bundestag beschlossen worden. Es ist die gesetzliche Grundlage für den Zugang zu den Unterlagen und die Tätigkeit der Behörde der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Bislang haben 6,6 Millionen Menschen, Anträge auf Stasiakteneinsicht zu stellen, nahezu drei Millionen Bürger haben ihre Akten eingesehen.

Nach Plänen einer Experten-Kommission soll die Berliner Stasiunterlagenbehörde bis 2021 mit dem Koblenzer Bundesarchiv zusammenwachsen. Das Unterlagenarchiv in Lichtenberg soll demnach künftig als Teil des Bundesarchivs weiter geführt werden – auch wenn Akten und Mitarbeiter in der Berliner Normannenstraße und in den Außenstellen in den ostdeutschen Ländern bleiben.

Die Kommission empfiehlt außerdem zu überprüfen, ob die bislang zwölf Außenstellen teilweise zusammengelegt werden. In jedem Bundesland soll es aber auch künftig "mindestens eine Außenstelle" geben.