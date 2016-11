SPD und Union wollen ihn am Mittwoch offiziell vorstellen. Damit gilt es als wahrscheinlich, dass er am 12. Februar von der Bundesversammlung zum Staatsoberhaupt und Nachfolger von Joachim Gauck gewählt wird. Dessen Amtszeit endet am 17. März. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete der SPD-Politiker am Montag, er sei "gefasst".

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich erfreut über die Entscheidung der Union, Steinmeier als Kandidaten zu unterstützen. Am Rande einer Festveranstaltung in Oranienburg sagte er, Steinmeier sei "der richtige Mann zur rechten Zeit". Er sei ein sehr guter Außenminister und werde auch als Bundespräsident eine gute Figur machen. Steinmeier sei der beliebteste deutsche Politiker und genieße großes Vertrauen in der Bevölkerung, betonte Woidke. "Da zieht eine Menge Brandenburg ins Bellevue ein", sagte der Minsterpräsident.

"Wir Brandenburger können stolz sein, dass er seine politische Heimat in unserem Land hat", betonte Woidke weiter. "Deutschland würde einen hervorragenden Außenminister verlieren, aber einen hervorragenden Bundespräsidenten gewinnen."



Nicht nur Deutschland würde Steinmeier als Außenminister verlieren - auch Brandenburg und der Wahlkreis von der Grenze zu Sachsen-Anhalt bis in Teile Potsdam-Mittelmarks hinein muss dann Abschied von seinem jetzigen Direktkandidaten nehmen. Denn nach Artikel 55 des Grundgesetzes schließt das höchste Amt Deutschlands ein zeitgleiches Direktmandat in einem Wahlkreis aus, auch ein besoldetes Amt, Gewerbe oder einen Beruf darf er nicht ausüben. Steinmeier hat sein Direktmandat seit 2009 im Wahlkreis 60 in Brandenburg. Als einer der größten Wahlkreise der Region umfasst er in Teilen die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und die Stadt Brandenburg an der Havel.