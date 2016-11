Der Grünen-Politikveteran Hans-Christian Ströbele soll im kommenden Jahr erneut für den Bundestag kandidieren – auch um AfD-Politiker Alexander Gauland als Alterspräsidenten zu

verhindern.

"Einzelne Leute sind an mich herangetreten", bestätigte der 77-jährige Ströbele am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur gegenüber einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag". Wobei "einzelne Leute" Parteifreunde der Grünen sind.

Da allgemein erwartet wird, dass die AfD 2017 den Einzug in den Bundestag schafft, wäre der stellvertretende Parteivorsitzende Gauland mit seinen 75 Jahren ein wahrscheinlicher Kandidat für den Posten des Alterspräsidenten. Bereits im aktuellen Brandenburger Landtag eröffnete er in dieser Rolle die erste konstituierende Sitzung im Oktober 2014.