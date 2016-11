Rund 14.500 Fälle häuslicher Gewalt wurden der Berliner Polizei 2015 gemeldet. Fast immer waren Frauen die Opfer - und die Dunkelziffer liegt weit höher. Der Senat will nun die Hilfsangebote verbessern - in Frauenhäusern und Schutzwohnungen fehlt der Platz.

Die Adresse ist geheim, die Betreiber haben nur ein Postfach. Hinein kommt man mit einem Kennwort - und je länger man dort wohnt, desto größer wird die Gefahr. Sechs Frauenhäuser gibt es in Berlin, ein weiteres ist in Planung. Dort leben Frauen, die ihrer Hölle entkommen sind: Partnern, die sie geschlagen, getreten, beschimpft und erniedrigt haben, immer und immer wieder. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen wird am Freitag weltweit auf ihre Schicksale aufmerksam gemacht. 14.500 Fälle häuslicher Gewalt wurden der Polizei in der Hauptstadt vergangenes Jahr gemeldet, fast immer sind Frauen und Kinder davon betroffen.

Wer in einem Berliner Frauenhaus Schutz finden will, bekommt einen Treffpunkt genannt und wird dort von einer Mitarbeiterin abgeholt. 923 Frauen und 916 Kinder haben diese Hilfe 2015 angenommen, weitere 453 Betroffene kamen in einer Zufluchtswohnung unter.

Im vergangenen Jahr waren die sechs Berliner Einrichtungern zu knapp 90 Prozent ausgelastet, die restlichen zehn Prozent sind das Minimum an Puffer, das für Notfälle so wichtig ist. "Ein Frauenhausplatz ist mehr als das reine Bett. Das bedeutet auch immer, dass wir Beratungskapazitäten frei haben müssen für die Frauen, für die Kinder. Es bedeutet auch, die Zimmer müssen verfügbar sein. Aber nicht jedes Zimmer, wo eine Frau ausgezogen ist, ist sofort wieder vergebbar - weil es manchmal nicht im dem Zustand ist", erklärt Heike Ritterbusch vom Frauenhaus "Cocon". Im vergangenen Jahr habe sie 129 Frauen und 85 Kinder wieder wegschicken müssen.

Die EU empfiehlt offiziell, einen Betreuungsplatz pro 7.500 Einwohner anzubieten - außer Bremen schafft das kein deutsches Bundesland, auch wenn Berlin im Bundesvergleich noch recht gut dasteht. "Gerade in Großstädten wie Berlin fehlt es hinten und vorne an Plätzen. Schutzsuchende Frauen müssen teils ins Brandenburger Umland geschickt werden, bis nach Rathenow – obwohl sie weiter alle Behördengänge in Berlin machen machen müssen", sagt Heike Herold, die Geschäftsführerin der bundesweiten Frauenhauskoordinierung, rbb|24.

Schnell und unkompliziert einen Platz zu finden, ist in Berliner Frauenhäusern ohnehin immer schwieriger, sagt Doris Felbinger, die Geschäftsführerin der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, kurz BIG. Seit 1998 gibt es dort eine telefonische Erstberatung bei häuslicher Gewalt. Sie ist jeden Tag rund um die Uhr erreichbar, bei Bedarf kann in mehr als 50 Sprachen übersetzt werden. Pro Tag gehen dort im Durchschnitt etwa 26 Anrufe ein - es würden immer mehr, sagt Felbinger dem rbb. "Im Jahr 2010 konnten 261 Frauen und ihre Kinder wegen mangelnden Kapazitäten nicht vermittelt werden. 2015 waren es dann schon dreimal so viele Frauen und mehr als 1.000 Kinder."

Tritte, Schläge und Beschimpfungen sind für erschreckend viele Frauen bittere Realität. Manche versuchen, der körperlichen und psychischen Gewalt ihres Partners zu entfliehen und suchen Schutz in einem Frauenhaus. Doch in Berlin gibt es nicht genügend Plätze. Von Ulrike Lückermann

"Wir beobachten, dass Betroffene länger in den Frauenhäusern bleiben, weil der Wohnungsmarkt so angespannt ist. Für die Frauen ist das aber nicht gut, weil sie lange Zeit aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen sind. Es darf ja kaum jemand wissen, wo sie sind", sagt Christoph Lang, der Sprecher der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, rbb|24.

Die Aufgabe werde zunehmend schwieriger, weil die Stadt immer voller werde, bei etwa 50.000 Neu-Berlinern pro Jahr, sagt Lang. Ein größerer Teil davon sind Geflüchtete. An sie richten sich die Frauenhäuser, die Interventions- und Fachberatungsstellen vermehrt. In Berlin gibt es zwei Unterkünfte, die nur für Frauen und ihre Kinder vorgesehen sind, dazu 15 Schutzwohnungen: Von Gewalt betroffene Flüchtlinge müssen erst darüber aufgeklärt werden, dass es einen Ausweg für sie gibt – und sie ihrem Partner nicht ausgeliefert sind.

Seit 2015 finanziert der Senat den Aufbau von sogenannten "Zweite-Stufe-Wohnungen", aktuell gibt es 22 davon. Dort ziehen Frauen und ihre Kinder ein, die nicht mehr in akuter Gefahr sind, aber auf keinen Fall zu ihrem alten Partner zurückkehren möchten. Zwischen Januar und Oktober dieses Jahres wurden 310 neue Wohnungen für Betroffene organisiert und 129 vermittelt - in Zusammenarbeit mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und der "Deutsche Wohnen". Die greifen hierbei auf eine Art geschütztes Kontingent zurück - vorgesehen für besonders Schutzbedürftige, die in ihrer Situation auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance hätten.

Um betroffenen Opfern besser zu helfen, gehe es aber nicht vor allen Dingen um mehr Plätze in Frauenhäusern. "Wir wollen die Kapazitäten gar nicht wesentlich erhöhen, weil wir das nicht für zielführend halten. Das System hier ist so aufgebaut, dass keine Frau, die in einer akuten Notlage Hilfe sucht, abgewiesen werden muss", sagt der Sprecher der Senatsverwaltung für Frauen.

Die Opfer häuslicher Gewalt sind auch finanziell oft von ihren Partnern abhängig und wissen nicht, wie sie ein neues Leben an einem anderen Ort finanzieren sollen. Die Kosten für jeden Betreuungsplatz in einem Frauenhaus übernimmt deshalb der Senat, ab 2017 zahlt er eine Pauschale von 9.290 Euro pro Platz, der zweithöchste Wert nach Bremen. Das Geld fließe auch unabhängig davon, ob der Platz belegt sei, sagt Lang: "So kommen wir weg von dem Zwang, möglichst viele Plätze zu besetzen, aber sichern die Arbeit der Häuser."

Das Meldesystem soll reformiert werden: Noch meldet die "BIG-Hotline" der Senatsverwaltung jeden Tag per Fax, welche Häuser voll sind. Sie teilt auch mit, ob eine hilfesuchende Frau angerufen und nicht sofort vermittelt werden konnte. Der Name der Frau wird bisher aber nicht registriert. Ruft eine Betroffene mehrmals am Tag oder bei mehreren Frauenhäusern an, kommt es zu vielen Doppelzählungen. So lässt sich der tatsächliche, dringende Bedarf schlechter abschätzen - deshalb will der Senat die Faxe durch ein IT-gestütztes System ersetzen.



Am Ende muss jede betroffene Frau selber entscheiden, ob sie die Hilfe in Anspruch nimmt und sich von ihrem gewalttätigen Partner wirklich abwendet - was auf den ersten Blick klar erscheinen mag, ist in Wahrheit ein großes Problem. Es komme leider immer wieder vor, dass Frauen die Angebote der Frauenhäuser schließlich nicht mehr annehmen wollten, sagt Christoph Lang. Etwa die Hälfte der Bewohnerinnen kehre in die alte Lebenssituation zurück. Sie wollten ihrem Partner noch eine Chance geben.