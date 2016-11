Ein KZ-Tattoo auf dem Rücken eines Brandenburger NPD-Politikers beschäftigt weiter die Justiz. Der Barnimer Kreistagsabgeordnete Marcel Zech legte gegen seine Verurteilung durch das Neuruppiner Landgericht Revision ein, wie eine Gerichtssprecherin am Montag dem rbb mitteilte.



Jetzt muss das Brandenburgische Oberlandesgericht prüfen, ob es in dem Prozess Rechtsfehler gab. Das Landgericht Neuruppin hatte den Angeklagten vor einer Woche wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Damit solle ein Signal gegen rechte Taten gesetzt werden, sagte der Richter zur Begründung. Eine Bewährungsstrafe hätte diesen Zweck nicht erfüllt.



Der 28-Jährige hatte in einem Schwimmbad in Oranienburg die Tätowierung zur Schau gestellt. Sie zeigt den Eingang eines Konzentrationslagers und den Schriftzug "Jedem das Seine".