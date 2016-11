Für die Nachnutzung des Flughafengeländes in Berlin-Tegel ist der erste Schritt hin zu einem Bebauungsplanverfahren für ein neues Stadt-Quartier gemacht worden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Die Erstellung des Bebauungsplans besteht aus Etappen wie Bürgerbeteiligung, Umweltabfragen und Entwürfen. Auf 48 Hektar früherer Flughafenfläche will das Land Berlin zwischen Kurt-Schumacher-Platz und am U-Bahnhof Scharnweberstraße das sogenannte Schumacher-Quartier für 10.000 Bewohner errichten.