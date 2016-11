Mit falscher Identität eingereist - Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen bleibt bestehen

14.11.16 | 14:34 Uhr

Der vor gut zwei Wochen in Berlin-Schöneberg festgenommene Mann bleibt weiter in Untersuchungshaft. Der 27-Jährige soll Mitglied der Terrormiliz "IS" sein und soll einen Anschlag in der Hauptstadt geplant haben.

Der vor zwei Wochen in Berlin-Schöneberg festgenommene Terrorverdächtige Ashraf al T. bleibt in Haft. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Montag dem rbb mit. Dem 27-Jährigen, der vor einem Jahr als Flüchtling nach Deutschland kam, wird vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu sein und einen Anschlag in Berlin geplant zu haben. Wegen mangelnder Beweise hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof einen Haftbefehl zunächst aber abgelehnt. Allerdings sitzt der Mann derzeit wegen eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergarten in Untersuchungshaft. Der Grund: Verdacht der Urkundenfälschung. Er soll sich im Herbst 2015 beim Landesamt für Gesundheit und Soziales mit einem gefälschten syrischen Pass ausgewiesen haben. Derzeit gehen die Ermittler aber davon aus, dass der Verdächtige tunesischer Staatsbürger ist und hier mit mehreren Identitäten aufgetreten ist.

Mehr zum Thema Mann bereits polizeibekannt - Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen aus Berlin beantragt Gegen den mutmaßlichen Terroristen, der in Berlin festgenommen wurde, ist Haftbefehl beantragt worden. Er wird verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben. Der 27-Jährige war der Berliner Polizei bereits wegen Gewalttätigkeit bekannt.

Identität des Mannes weiterhin nicht zweifelsfrei geklärt

Der Vorwurf der Urkundenfälschung scheint unstrittig: Wie der Pflichtverteidiger des 27-Jährigen, Jonathan Burmeister, dem rbb bestätigte, hat sein Mandant bereits zugegeben, mit einem falschen Pass nach Deutschland eingereist zu sein - allerdings nicht, um seine wahre Identität zu verschleiern: "Dass Syrer im Krieg oder später auf der Fluchtroute ihre Pässe verlieren, ist ein ganz typischer fluchtbegleitender Umstand", sagte Burmeister dem rbb-Inforadio. "Auch dass sie sich dann später in der Türkei Pässe machen lassen." Zwar ist eine solche Urkundenfälschung in Deutschland strafbar, für Burmeister aber kein ausreichender Haftgrund. Er fordert die Freilassung seines Mandanten. Der 27-Jährige leide unter den Haftbedingungen. Nachdem er wegen Suizidgefahr zunächst in eine besonders gesicherte Zelle gekommen war, liegt er seit einer Woche aufgrund der psychischen Belastung im Berliner Haftkrankenhaus. Burmeister glaubt der Version seines Mandanten, dass dieser ein syrischer Kriegsflüchtling ist. Auch die in dem Verfahren eingesetzten Dolmetscher hätten erkannt, dass der Verdächtige ein Arabisch spricht, das aus Syrien kommt, sagte der Anwalt. "So wie man in Deutschland auch relativ eindeutig sagen kann: Mensch, der kommt doch aus Bayern", verglich Burmeister.

Gerichtsfeste Beweise fehlen