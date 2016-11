Haftprüfungstermin am Montag - Schöneberger Terrorverdächtiger könnte Montag frei kommen

11.11.16 | 16:37 Uhr

Der in der vergangenen Woche in Berlin-Schöneberg festgenommene Mann soll Mitglied der Terrormiliz IS sein. Das glauben zumindest die Ermittler. Stichhaltige Beweise konnten sie dafür bislang aber offenbar nicht liefern. Nun wird sein eigentlicher Haftgrund geprüft.



Der Anfang November von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei in Berlin-Schöneberg festgenommene 27-Jährige könnte in wenigen Tagen wieder auf freien Fuß kommen. Am Montag soll ein Haftrichter in Berlin darüber entscheiden, ob der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Bei dem Haftprüfungstermin gehe es ausschließlich um den Vorwurf der Urkundenfälschung, hieß es. Aus diesem Grund sitze der Verdächtige überhaupt noch in Untersuchungshaft. Die Ermittler halten den Mann weiterhin für den Tunesier Ashraw al T., der in Kontakt mit dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) gestanden und einen Anschlag in Deutschland geplant haben soll. Der Verdächtige behauptet hingegen, kein gesuchter Islamist aus Tunesien, sondern ein syrischer Kriegsflüchtling zu sein.

Mehr zum Thema Mann bereits polizeibekannt - Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen aus Berlin beantragt Gegen den mutmaßlichen Terroristen, der in Berlin festgenommen wurde, ist Haftbefehl beantragt worden. Er wird verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben. Der 27-Jährige war der Berliner Polizei bereits wegen Gewalttätigkeit bekannt.

Identität des Mannes weiterhin nicht zweifelsfrei geklärt

Der Vorwurf der Urkundenfälschung scheint unstrittig: Wie der Pflichtverteidiger des 27-Jährigen, Jonathan Burmeister, dem rbb bestätigte, hat sein Mandant bereits zugegeben, mit einem falschen Pass nach Deutschland eingereist zu sein - allerdings nicht, um seine wahre Identität zu verschleiern: "Dass Syrer im Krieg oder später auf der Fluchtroute ihre Pässe verlieren, ist ein ganz typischer fluchtbegleitender Umstand", sagte Burmeister dem rbb-Inforadio. "Auch dass sie sich dann später in der Türkei Pässe machen lassen."

Zwar ist eine solche Urkundenfälschung in Deutschland strafbar, für Burmeister aber kein ausreichender Haftgrund. Er fordert die Freilassung seines Mandanten. Der 27-Jährige leide unter den Haftbedingungen. Nachdem er wegen Suizidgefahr zunächst in eine besonders gesicherte Zelle gekommen war, liegt er seit einer Woche aufgrund der psychischen Belastung im Berliner Haftkrankenhaus. Burmeister glaubt der Version seines Mandanten, dass dieser ein syrischer Kriegsflüchtling ist. Auch die in dem Verfahren eingesetzten Dolmetscher hätten erkannt, dass der Verdächtige ein Arabisch spricht, das aus Syrien kommt, sagte der Anwalt. "So wie man in Deutschland auch relativ eindeutig sagen kann: Mensch, der kommt doch aus Bayern", verglich Burmeister.

Gerichtsfeste Beweise fehlen

Für die Berliner Staatsanwaltschaft ist hingegen noch nicht zweifelsfrei geklärt, wer der Mann genau ist. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter - egal zu welcher Entscheidung der Haftrichter am Montag kommt. Ihr fehlen bislang gerichtsfeste Beweise, die belegen, dass der Mann mit dem IS in Syrien in Kontakt stand und von dort die Erlaubnis erhielt, einen Anschlag in Deutschland zu planen. Die vor dem Bundesgerichtshof vorgelegten Chat-Protokolle waren dem Richter vergangene Woche nicht stichhaltig genug, um einen Haftbefehl auszustellen. Auch hatten die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in der Schöneberger Kolonnenstraße keine Waffen oder Sprengstoff gefunden. Sollte der 27-Jährige am Montag aus der Untersuchungshaft entlassen werden, muss er wohl mit einer Observierung rund um die Uhr rechnen - auch weil die Ermittler wohl damit rechnen, dass der Mann untertauchen wird.