Lauer fordert mehr Auflagen für Facebook - Kopf hoch von der Timeline!

10.11.16 | 18:05 Uhr

Nach dem Schock über den Wahlsieg Trumps läuft die Analyse. Aber: Wer ist überhaupt geschockt? Über wessen Timeline reden wir? Facebook sorgt dafür, dass wir nur das sehen, was wir wollen. Der Ex-Pirat Christopher Lauer findet, diese Firma gehöre unter staatliche Kontrolle. Von Anke Fink

Der erste Tag nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist der Tag des Schämens, des Entsetzen, des Jubelns oder des sich Lustigmachens - je nach Timeline. Die Fassungslosigkeit vieler Facebook-User über den Wahlsieg speist sich aus ihrer eigenen Meinungsblase, die sie sich selbst zusammengeliked haben. Wer keinen Trump-Fan als Facebook-Freund hat, wird auch in den vergangenen Monaten keinen freundlichen Bericht über den Präsidentschaftskandidaten gelesen haben. Genauso war es beim Brexit oder bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin, als sich die Menschen die Augen rieben, weil die AfD aus dem Stand 14,2 Prozent der Erststimmen holte.

Herzlich willkommen in der Generation Facebook! Soziale Medien - und vor allem Facebook - zeigen den Menschen jeden Tag genau das, was sie mögen - dem Algorithmus sei Dank.



Dieses Phänomen ist nicht neu: Das Wallstreet Journal hat schon im Mai dieses Jahres eine Grafik veröffentlicht, in der man sich seine eigene persönliche Timeline mit einem Klick zusammenstellen konnte. Je nachdem was der User klickt - etwa Obama oder Trump - erscheint ihm eine liberale oder eine konservative Timeline mit Nachrichten, die genau dazu passen.

Jeder, der der Meinung ist, man müsste die distributed reality von FB nicht regulieren, soll sich das hier angucken https://t.co/Bf3VWHC7SI — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) 10. November 2016

Nur noch dasselbe von denselben

Der Berliner Politiker Christopher Lauer – ehemals Piraten, jetzt SPD – hat genau diese Grafik am Tag nach der Trump-Wahl getwittert. Er sagt, Facebook spiegele den Leuten eine Realität wider, die nicht real ist. "Du bekommst nur noch dasselbe von denselben."

Christopher Lauer

Dieser Algorithmus sei auch in der Lügenpresse-Debatte unterschätzt worden, sagt er. User, die Pegida oder die AfD toll finden, bekämen bei Facebook auch nur noch Links angezeigt, die ihre Weltsicht unterstützen, so Lauer. Diese würden dann News mit Headlines wie diesen bekommen: "Chemtrails - Wie beeinflusst uns die Regierung mit Mikrowellenstrahlen?" oder "Wladimir Putin ist ein großer Friedensstifter". Nach Ansicht von Lauer denken diese User, wenn sie die den ganzen Tag nur solche Nachrichten bekommen: "Putin ist doch ein netter Typ. Warum hat der Westen was gegen den?"

Am meisten unterschätztes Thema

Nur an Tagen wie dem Trump-Sieg werden Facebook-User aus ihren Filter-Blasen gerissen und verzweifeln an der Menschheit. Dass Facebook Macht hat, ist inzwischen selbst dem letzten Festnetznutzer bewusst. Der Internet-Experte Lauer hält das Algorithmus-Phänomen sogar für das am "meisten unterschätzte gesamtgesellschaftliche Thema". Dieses Unternehmen, dass keiner staatlichen oder internationalen Kontrolle unterliege, sich in keinem Land an geltendes Recht halte, kaum Steuern zahle, sei dafür verantwortlich, was für Millionen von Menschen real sei. "Deswegen waren viele Menschen in ihren Timelines vom Trump-Sieg überrascht", so Lauer.

Lauer bei Böhmermann Christopher Lauer ist diese Woche im "Neo Magazin Royale" bei Jan Böhmermann zu Gast. Es geht um die US-Präsidentschaftswahl und den neuen mächtigsten Mann der Welt: Donald Trump. Neo Magazin: ab 20.15 Uhr im Netz ab 22.15 Uhr bei ZDFNeo in der Nacht vom Freitag auf Samstag um 0.45 Uhr im ZDF



Größerer Einfluss als die Öffentlich-Rechtlichen

Man könne Trump nicht allein mit Facebook erklären, sagt Lauer. Dennoch müsse sich die Politik dieser Frage jetzt annehmen, weil 2017 Bundestagswahlen seien. Der Staat habe natürlich ein Interesse daran, dass andere Länder keinen Einfluss auf das Ergebnis nehmen könnten. Doch Lauer glaubt: "Im Moment hat Mark Zuckerberg wahrscheinlich einen größeren Einfluss als ARD und ZDF."

Am ersten Tag nach der Wahl sind die User schon wieder in ihrer eigenen Blase unterwegs: Die einen sehen als Aufarbeitungsversuche in den sozialen Medien Witze über Trumps Frisur. Andere geben elitäre Tipps wie die Trump-Fans in den USA zu mehr Bildung kommen könnten. Einer plädiert dafür, mit den Wählern - den weißen Männern ohne Collegeabschluss - dringend mal zu reden.

Lauer: Bei Facebook kann nur noch der Staat helfen

Der inzwischen zum SPD-Politiker gewandelte Internet-Experte Lauer empfiehlt, den Kopf von der Timeline zu heben. Empathie sei wichtig. Man müsse auch versuchen zu verstehen, warum andere Menschen anderer Meinung sind. Man könne sich auch in anderen sozialen Medien, etwa bei Twitter durchaus damit behelfen, Menschen und Institutionen zu folgen, mit denen man gar nichts gemein hat. Aber das helfe alles bei Facebook nicht. "Ich habe mich ja auch von meiner linksliberalen Timeline einlullen lassen." Zwar könnte man das Unternehmen im deutschen Netz sperren, meint Lauer. Das könne aber nicht die Lösung sein. Gefragt sei vielmehr der Staat. Es gebe Regeln und Bestimmungen, an die sich deutsche Medien zu halten hätten. Facebook operiere davon völlig frei. "So eine Firma lässt sich nicht privatwirtschaftlich betreiben. Die müsste man eigentlich unter internationale Aufsicht stellen", schlägt Lauer vor. Am geeignetsten erscheinen ihm dafür die Vereinten Nationen.

Auf lange Sicht braucht es ein Social-Media-Gesetz

Bis dahin aber wird Facebook für viele User weiterhin als Synonym fürs Internet stehen. Lauer will sich in Zukunft als SPD-Politiker dafür einsetzen, dass die Genossinnen und Genossen seiner neuen Partei eine Aufmerksamkeit für das Thema soziale Medien entwickeln, die bestenfalls in einer Vorlage für ein Social-Media-Gesetz münden. Denn, so Lauer: "Die Realität ist diverser und pluralistischer, als Facebook es uns anzeigt."