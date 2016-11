Beim Verlassen einer Veranstaltung im Rathaus Berlin-Mitte ist der AfD-Bezirksverordnete Clemens Torno am Freitagabend die Treppe zur U-Bahn-Station hinunter gestoßen worden. Das sagte er am Montag rbb|24. Er hatte am Freitag an einem Bezirksforum zur Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung teilgenommen. Torno zog sich bei dem Sturz einen doppelten Bänderriss zu und wurde am Samstag ambulant im Krankenhaus behandelt.

Gegen 20 Uhr wollte er nach eigenen Angaben gerade die Treppe zur U-Bahn hinunter gehen, als ein Angreifer von hinten angelaufen kam. "Er hat mich mit vollem Körpereinsatz angerempelt." Danach sei der Angreifer aber nicht in die U-Bahn-Station hineingelaufen. "Deshalb gehe ich von einem gezielten Angriff aus", sagte Torno rbb|24.