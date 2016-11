Widerstand gegen Präsenztage in den Ferien - Lehrerin verliert Klage gegen Arbeiszeitregelung

24.11.16 | 17:04 Uhr

Müssen Berliner Lehrer am Ende der Sommerferien drei Tage in der Schule anwesend sein? Eine Lehrerin hat unter anderem gegen diese Regelung geklagt – und vor Gericht verloren. Doch weitere Klagen wegen zu hoher Arbeitsbelastung sind in Vorbereitung. Von Ulf Morling

Vor dem Berliner Verwaltungsgericht ist eine Berliner Lehrerin am Donnerstag der Senatsverwaltung für Bildung unterlegen. Die 54-Jährige hatte gegen Beschlüsse des Senats von 2014 geklagt, die aus ihrer Sicht die hohe Arbeitsbelastung weiter steigen lassen. Margareta G. unterrichtet Biologie und Geographie an einem Charlottenburger Gymnasium. Seit vergangenem Jahr muss sie die letzten drei Tage am Ende der Sommerferien in ihrer Schule im Westend anwesend sein. Bisher war es nur ein Tag. Außerdem hatte der Senat im August 2014 verordnet, dass die 2003 eingeführten Arbeitszeitkonten der Lehrer nicht weitergeführt werden. Seitdem bekommen Berliner Lehrer nicht mehr für jedes Schuljahr fünf Tage gutgeschrieben, die sie in Summe dann am Ende der Dienstzeit früher in Pension gehen könnten.

"Belastung steigt immer mehr"

Nicht nur für die klagende Gymnasiallehrerin sei das Ende der möglichen Belastbarkeit erreicht, sagte ihr Rechtswalt Markus Böckel, der die Pädagogin vor dem Verwaltungsgericht vertrat. In den drei Präsenztagen am Ende der Sommerferien würden den Lehrern zusätzliche Aufgaben übertragen, die beispielsweise dem Rektor oder seinem Vertreter oblägen. Mitarbeit bei der Organisation der Schule und das Erstellen von Unterrichtsplänen seien neue Aufgaben. "Die Belastung steigt immer mehr", sagte Anwalt Böckel. "Außerdem wird der Unterricht immer schwieriger mit 30 statt 25 Schülern. Die Vorbereitungszeit verlängert sich, und es gibt mehr Elterngespräche." Außerdem sei eine Fülle von Konferenzen im pädagogischen Bereich hinzugekommen. "Die Arbeitszeit eines Lehrers ist nicht mit der Stechuhr messbar", sagte der Vorsitzende Richter der 5. Kammer des Verwaltungsgerichts, Florian Rüsch in der Verhandlung. Er referierte, dass alle Berliner Beamten 40 Stunden in der Woche arbeiten müssten und Urlaubsanspruch auf 30 Tage hätten.

Arbeitszeit ist schlecht erfassbar

Das trifft auch auf verbeamtete Lehrer zu. Darüber hinaus ist für diese festgelegt, dass sie bei einer Vollzeitstelle 26 Pflichtstunden Unterricht geben. Der Rest ist außerunterrichtlicher Dienst, ausgefüllt unter anderem mit Konferenzen, Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen von Klausuren und so weiter. Diese Zeit ist schlecht erfassbar. Außerdem haben Lehrer, wie alle Beamten, "nur" 30 Tage Urlaub. Auch in den Ferien müssen sie daher arbeiten. Also auch an den von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft verordneten drei Präsenztagen am Ende der Sommerferien?

Verwaltungsgericht gibt Schulverwaltung Recht

Es sei rechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Schulverwaltung als Dienstherr die Präsenztage der Lehrer von einem auf drei erhöhe, argumentierten die Verwaltungsrichter. Die Anordnung der Präsenztage sei Teil der rechtlich zulässigen Gestaltungsfreiheit, die die Senatsverwaltung als Dienstherr der verbeamteten Lehrer habe. Neben ihren 30 Urlaubstagen seien die Lehrer auch in den Schulferien grundsätzlich zur Dienstleistung verpflichtet. Durch die Präsenztage konkretisiere die Schulverwaltung lediglich, wo der Dienst stattzufinden habe. Im Jahr 2003 waren die Pflichtstunden der Lehrer von 26 auf 28 erhöht worden. Gewissermaßen als Ausgleich für das Mehr an Arbeit waren die Arbeitszeitkonten eingeführt worden: Pro Schuljahr bekamen die Lehrer fünf Tage gutgeschrieben für eine entsprechend frühere Pensionierung. Auch die Abschaffung dieser Verkürzung der Lebensarbeitszeit beanstandeten die Richter nicht: Die wöchentliche Arbeitsbelastung der klagenden Lehrerin sinke nicht dadurch, dass sie am Ende des Arbeitslebens früher in Pension gingen. "Faktisch und politisch" sei die Einrichtung der Arbeitszeitkonten 2003 zwar verknüpft gewesen mit der Erhöhung der Pflichtstunden der Lehrer. "Juristisch hatte es aber nichts damit zu tun", sagte der Vorsitzende Richter.

Weitere Klagen von Lehrern anhängig

Neben der am Donnerstag vor Gericht unterlegenen Charlottenburger Lehrerin, die von keiner Interessenvertretung unterstützt wurde, strengen drei weitere Berliner Gymnasiallehrer einen Prozess gegen die Schulverwaltung an. Sie werden beraten von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Auch hier geht es um Klagen gegen den 2014 verordneten Abbau der Arbeitszeitkonten. Die GEW argumentiert unter anderem mit einer Studie zur Arbeitsbelastung von Lehrern aus Niedersachsen vom August. Die Universität Göttingen hatte 2.869 Lehrer der verschiedenen Schultypen befragt. Zwei Drittel der Gymnasiallehrer arbeiten demnach an mindestens 80 Prozent der Sonntage.

Studie: Berliner Lehrer arbeiten zu viel

Laut einer internen Studie der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Sport vom Juni 2005, die dem rbb vorliegt, betrug die wöchentliche Arbeitszeit von Berliner Gymnasiallehrern bereits vor elf Jahren 44 Stunden und 14 Minuten. Das sind wöchentlich über vier Stunden mehr, als Lehrer eigentlich als Landesbeamte arbeiten müssten. "Viele KollegInnen scheiden vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus, weil sie den Belastungen einer vollen Stelle nicht mehr gewachsen sind", hieß es von der GEW in einer Stellungnahme gegenüber rbb|24. "Kernproblem der Lehrkräfte ist und bleibt die Höhe der Unterrichtsverpflichtung." Die GEW fordert generell 21 Unterrichtstunden pro Woche und "wirkliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen". Gymnasiallehrerin G. hat noch nicht entschieden, ob sie in Berufung gehen wird gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts, sagte Rechtsanwalt Böckel. Wann die anhängigen Klagen der drei weiteren Berliner Lehrer verhandelt werden, steht noch nicht fest.