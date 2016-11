Uckermark-Deutsche im US-Wahlkampf - "Ich mag das, ich bin wie er!"

Auf wessen Seite das Kaff Bergholz steht, ist nicht zu übersehen. Die Gemeinde im US-Bundesstaat New York ist Trump-beflaggt - und fest in der Hand von Deutschen, die vor gut 150 Jahren aus der Uckermark hierher kamen. Ein Vor-Ort-Besuch in der Republikaner-Hochburg. Von Tina Rohowski

Die US-amerikanische Flagge am Mast und ein Trump-Schild im Gras – im Vorgarten von Earl und Ruth Voelker in Bergholz sieht es aus wie vor vielen Häusern hier im Westen des US-Bundesstaats New York. Die beiden sind Trump-Fans und hassen Hillary Clinton. Hass – das Wort ist nicht zu stark. "Sie ist eine Kriminelle", sagt Earl Voelker. "Sie ist eine Lügnerin!", ruft seine Frau. Dass das FBI ankündigte, weitere E-Mails des Clinton-Lagers auf Gesetzesbrüche zu untersuchen, lässt das Paar nun auf einen Trump-Sieg hoffen.

Trotz aller Skandale treue Trump-Fans: Earl und Ruth Voelker

Die beiden sitzen in ihrem Wohnzimmer, überall Familienfotos, lächelnde Gesichter. Doch so harmonisch ist es hier längst nicht immer. "Die jungen Leute werden am College zu Liberalen erzogen, und die Liberalen zerstören unser Land", sagt Earl. "Seit unser Sohn mit dem Studium fertig ist, redet er wie Bill Clinton. Er ist ein leidenschaftlicher Liberaler geworden!" Die beiden schauen meistens Fox News, den rechtskonservativen Nachrichtenkanal der USA. Wenn ihr Sohn zu Besuch kommt, machen sie den Fernseher aus. Sonst würde es Streit geben.



"Manche sagen, Trump sei so ungehobelt", sagt Earl. "Ich mag das, ich bin wie er!" Ihm seien "konservative Werte" wichtig, Waffenbesitz, Militär, Religion. Einwanderer sehen die beiden eher als Gefahr, nicht als Chance.

Dabei sind die Vorfahren der Voelkers, genauso wie die Hunderter anderer Familien in ihrer Region, selbst eingewandert, geflüchtet aus Norddeutschland wegen ihrer Religion. Als sogenannte Altlutheraner konnten sie in Preußen nicht ihre eigenen Gottesdienste durchführen, verbüßten Haftstrafen, weil sie nicht der Einheitskirche, die der Staat wollte, beitraten. Von 1843 bis 1846 verließen etwa 1.500 Menschen die Uckermark und siedelten sich im Bundesstaat New York an, 900 Kilometer von New York City entfernt. Sie gründeten, nördlich von Buffalo, eigene Dörfer. Auf den Schildern stehen noch heute Ortsnamen, die sie aus der Uckermark mitbrachten: Bergholz, Jagow, Walmore (vom uckermärkischen Wallmow). Eine ländliche Gegend, ein paar Bauernhöfe, viele Einfamilienhäuser, viele Kirchen.

Trump-Schilder sogar an der Hundehütte

Und jetzt stehen in den Gärten dieser sehr deutsch anmutenden Orte deutlich mehr Werbeschilder von Trump als von Clinton. Ein Anwohner hat sogar seine Hundehütte zu einer Art Trump-Schrein umgebaut. Selbst die Bauarbeiter hier bekennen Farbe: Am Niagara Falls Boulevard, der direkt zu den berühmten Wasserfällen führt, haben sie sich neben die aufgerissene Straße ein Trump-Plakat gestellt und mit amerikanischen Flaggen dekoriert.

Die Republikanische Partei ist in der Region traditionell sehr stark – und wird seit Generationen von der deutschen Community mit Uckermark-Background getragen. Das wird bei einem Dinner des Republican Club klar: auf den Tischen Schilder mit den Familiennamen der Brandenburger Auswanderer wie Retzlaff, Werth, Stenzel oder Schroeder. "Meine Eltern waren Republikaner, die Eltern meines Mannes auch, so ist das hier", erzählt June Stenzel, eine Rentnerin aus Bergholz. Ihr Ururgroßvater, Johann Wilhelm, war 1843 einer der ersten Siedler aus der Uckermark.

Sie sind selten, aber es gibt sie: die Hillary-Fans

"Er ist albern"

Doch manche der "Uckermark-Amerikaner" hadern mit Trump, wissen noch nicht, wen sie wählen sollen. "Er überlegt nicht, bevor er etwas sagt. Trump ist unberechenbar und peinlich", findet David Werth, der als Steuerberater arbeitet. "Er ist albern", sagt die 87-jährige Leona Schroeder und schaut angewidert. "Dann werde ich wohl für die andere Seite stimmen", fügt sie etwas resigniert hinzu.

Einige der Auswanderer sehen die ganze Wahl mit demselben starken Glauben, der ihre Vorfahren auf den neuen Kontinent brachte: "Ich weine, egal wer gewinnt", sagt June Stenzel. "Ich werde also meine Augen schließen, und es ist alles in Gottes Hand." Genauso habe es ihr Ururgroßvater gemacht, als er seine große Reise nach Amerika begann.