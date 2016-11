Interview | US-Amerikaner Oliver Miller nach der Wahlnacht - "Die Stimmung ist einfach super hart im Moment"

09.11.16 | 09:23 Uhr

Es sollte eine große Nacht werden im Café Nalu Diner in Berlin Prenzlauer-Berg - mit Party zur US-Wahl. Doch die Stimmung war nie richtig gut. Aber jetzt am Morgen ist sie im Eimer. Diner-Chef Oliver Miller stellt sich auf unangenehme Fragen in nächster Zeit ein.



Die US-Präsidentschaftswahl ist in Berlin mit besonders großem Interesse verfolgt worden. Immerhin rund 15.000 US-Amerikaner leben in der Stadt. Einer von ihnen ist Oliver Miller. Er betreibt den amerikanischen Nalu Diner im Prenzlauer Berg und hatte zur Election Party eingeladen. Tatsächlich lief dort die ganze Nacht der Fernseher mit Live-CNN-Übertragung. Nachdem sicher ist, dass Donald Trump der nächste Präsident der USA wird, grübelt Diner-Chef Oliver Miller darüber nach, ob er nicht mehr für die Demokratie in seinem Land hätte kämpfen sollen.



rbb|24: Oliver, hat sich die Stimmung im Diner in dieser Nacht verändert oder habt ihr schon früh mit einem Trump-Sieg gerechnet?

Oliver Miller: Ich würde sagen, dass die Stimmung von Anfang an nie richtig sicher war. Wobei sich die meisten Leute hier das zum ersten Mal so live im Fernsehen angeschaut haben. Ich habe das schon mehrere Male erlebt, und es ist eigentlich immer sehr unsicher und ein sehr langsames Verfahren. Man erfährt ja alles nur Stück für Stück. Im Moment ist die Stimmung einfach super hart.

War das Publikum bei Euch eher für die Demokraten?

Die meisten Leute hier gehören keiner Partei an. Sie sind unabhängig. Allerdings muss man auch sagen, die, die gegen Trump sind, sind nicht unbedingt für Hillary Clinton. Sie war als Kandidatin für die meisten Leute nicht wählbar und wurde nicht gemocht. Aber das Gefühl hier ist echt so: "Die Welt gegen Trump". Die meisten Amerikaner, die hier waren, kommen aus Gebieten oder Städten, die nicht für Trump gestimmt haben. Diese Leute schätzen es, dass ihre Landsleute zu Hause, keinen Kandidaten wählen, der nur für seine eigenen Interessen kämpft. Es gibt jetzt jede Menge Frust.

Wie lange lebst Du schon in Berlin?

Seit 18 Jahren.

Bist Du froh darum, an einem Tag wie diesem in Berlin zu leben?

Ich weiß nicht. Ich komme aus New Mexico. Ich habe gesehen, dass jeder Ort, wo ich früher gewohnt habe, nicht für Trump gewählt hat. Ich fühle mich eigentlich so, wie jemand, der zu Hause sein sollte, um für diese gemeinsamen Interessen von einer Gemeinschaft und der Gesellschaft zu kämpfen. Ich hätte mich vielleicht mehr für meine Heimat engagieren müssen. Meine amerikanische Identität ist anders geworden, weil ich schon so lange hier lebe. Das Diner, in dem wir die Party gefeiert haben, haben wir vor vier Jahren eröffnet. Das war in der Mitte der Regierungszeit von Obama. Wir haben damals eine sehr positive Stimmung gespürt, die wir von außen bekommen haben, auch von Deutschen. Es gab eine Begeisterung für die amerikanische Kultur und für die amerikanische Gesellschaft. Das wírd uns auf jeden Fall in Zukunft fehlen. Auch wenn Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, hätten wir nicht diese fast kindliche Begeisterung wie damals.

Befürchtest Du, dass ein Präsident Trump Auswirkungen auf Dein Geschäft hat?

Nein, nicht wirklich. Wir haben unsere eigene Identität. Klar, wir sind amerikanisch, aber auch hier in Berlin.

Glaubst Du nicht, dass die Amerikaner sich auch unter einem Präsident Trump zusammenraufen und als demokratische Nation zusammenstehen?

Auf jeden Fall. Trotzdem ist eigentlich eine Änderung des ganzen Systems notwendig. Es macht mich fast krank, dass so ein Mann der regierende Präsident wird.

Was empfiehlst Du den Amerikanern jetzt? Sollen Sie nach Berlin kommen?

Ja, sie sollen nach Berlin kommen. Sie sollen keine Angst haben. Ich glaube in Berlin, wie nirgends sonst auf der Welt, wird man so wenig mit Nationen indentifiziert. Es ist auch wichtig für Amerikaner zu erfahren, was woanders in der Welt stattfindet. In Berlin hat man auch die Möglichkeit nicht nur Deutsche zu treffen, sondern auch Leute aus aller Welt. Ich habe so ein großes Glück, dass ich in Berlin bin. Ich habe es täglich mit Leuten aus den verschiedensten Ländern zu tun. Aber ab heute werde ich auch richtig unangenehme Fragen gestellt bekommen. Das habe ich verdient. Damit muss ich leben.

Was machst Du heute noch?

Ich schau mal, wie viel Kraft ich habe. Ich habe jetzt eine unangenehme Energie in mir, das Wahlergebnis noch bis zum Ende durchzustehen.

Das Gespräch führte Anke Fink



Katerstimmung bei den Wahlpartys

Das Aspen Institute Deutschland, ein politischer Think-Tank und seit 1974 in Berlin tätig, hatte 1.200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur eingeladen.



Der Chef des Aspen-Instituts, Rüdiger Lentz, dachte auch an das leibliche Wohl seiner Gäste: "Es gibt Cola, Donuts, Chicken. Aber auch tolle Speisen und Wein aus Baden-Württemberg. Bitte nicht mixen."

Auf einer großen Leinwand, umrahmt von zwei US-Flaggen, konnten die Besucher des Aspen-Instituts, die Fernseh-Berichterstattung aus den USA verfolgen.



Stilecht wurden die Gäste mit Fast Food made in USA versorgt ...



... und mit amerikanischer Blasmusik.

Donald Trump und Hillary Clinton waren omnipräsent, so wie diese Pappkameraden hier. Doch nicht allzu lange lagen die beiden Bewerber für das Amt des US-Präsidenten gleichauf.



Auch in der Jazzkneipe "Donau 115" in Berlin Neukölln fand eine Party zur US-Wahl statt - hier hatten sich fast ausschließlich Clinton-Fans versammelt.

Im Aspen-Institute dagegen hatten sich auch Anhänger von Donald Trump eingefunden - so wie dieser Herr, der dem neuen US-Präsidenten erstaunlich ähnlich sieht.



Auch das ARD-Hauptstadtstudio hatte das Aspen-Institut als Standort für die US-Wahlnacht gewählt. Studio-Leiterin Tina Hassel (Bildmitte) sprach unter anderem mit Bundes-Innenminister Thomas de Maizière (links neben Hassel).



Gegen 4 Uhr Nacht lichteten sich dann die Reihen im Aspen Institut. Zu diesem Zeitpunkt lag Donald Trump bereits in Führung. Auch "Swing States" wie Ohio und North Carolina gingen an den Republikaner. Wenig später wurde bekannt, dass Trump auch in Florida gewonnen hatte.

Viele der Besucher gingen enttäuscht nach Hause. Sie hatten auf einen Sieg von Hillary Clinton gehofft.



Auch in der Jazzkneipe "Donau 115" in Berlin-Neukölln wollte niemand mehr feiern: Die Clinton-Fans zogen ab. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen