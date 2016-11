Die kanadische Website für Immigration soll in dieser denkwürdigen Wahlnacht zusammengebrochen sein. Als Reaktion auf Donald Trumps Durchmarsch überwog zunächst Spot in den sozialen Medien, inzwischen ist es Entsetzen, aber einige freuen sich auch.

"Faschismus", "Fanatiker" und "nervenaufreibend" sind die drei Begriffe, die am häufigsten bei einem amerikanischen Wörterbuchverlag in der Wahlnacht nachgeschlagen worden sind. Weil zu viele US-Amerikaner auf einmal gegoogelt haben, wie sie nach Kanada auswandern können, soll zudem die kanadische Website für Integration zusammengebrochen sein.

I promise, this will be my final snarky tweet ... ; ) @realDonaldTrump @SarahPalinUSA @KellyannePolls @nbcsnl #MakeAmericaGreatAgain pic.twitter.com/LUtiTKJq0y

#USElection2016 The moment you realise you're moving to a smaller house..... 😂 #BarronTrump pic.twitter.com/8iORINuqNv

Immer wieder wird auch in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass Trump dem "People Magazine" vor 16 Jahren ein Interview gegeben habe, in dem er gesagt haben soll, wenn er als Präsidentschafts-Kandidat antreten würde, dann würde er das für die Republiker tun. Sie seien die dümmste Wählergruppe im Land. Sie glaubten alles, was bei Fox News gesendet wird. Er könnte lügen und sie würden es trotzdem glauben. Trump soll weiter gesagt haben: "Ich könnte wetten, meine Ergebnisse wären unglaublich."

Allerdings haben die Rechercheure der österreichischen Website mimikama.at im Sommer dieses Jahres berichtet, dass sogar das People Magazine selbst seine Archive durchstöbert habe und kein Interview mit Trump aus dem Jahr 1998 gefunden hätte.

Fakt ist jedoch, dass Trump die Nachfolge von Barack Obama antritt. In Anlehnung an Trumps Hautfarbe, wurde der Titel der us-amerikanischen Erfolgseserie "Orange ist the new black" immer wieder gern zitiert.