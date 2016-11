Nachlassende Qualität, Vertrauensverlust in der Bevölkerung und Technikpannen - Brandenburgs Verfassungsschützer üben massive Kritik an den Zuständen in der eigenen Behörde. Verfassungsschutz-Chef Carlo Weber spricht von einer "prekären" Lage.

Der Verfassungsschutz Brandenburg ist offenbar nur bedingt einsatzbereit. Verfassungsschutz-Chef Carlo Weber bezeichnet seine Behörde als "prekär aufgestellt" und fordert ein Drittel mehr Personal.



Derzeit arbeiten rund 90 Mitarbeiter in der Behörde, 125 hält Weber für nötig, um auf die angespannte Sicherheitslage zu reagieren. "Wir haben das Risiko, dass die Qualität nachlässt und das darf sich ein Verfassungsschutz, der unter Vertrauensverlust in der Bevölkerung zu leiden hat, nicht erlauben", so Weber.



Verfassungsschützer berichten in exklusiven Interviews mit Brandenburg aktuell von Lücken bei der Observation und Technikpannen. Außerdem fehle es offenbar an Personal, um möglichen Hinweisen auf Terrorverdächtige nachzugehen. Derzeit hat der Verfassungsschutz Hinweise auf etwa 100 islamistische Gefährder in Brandenburg. Ein Großteil stamme aus der Region Kaukasus.