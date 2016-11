Audio: Inforadio | 08.11.2016 | Sylvia Tiegs

Berliner US-Wähler - "Die wollen beide einen Nanny-State wie in Deutschland"

08.11.16 | 07:37 Uhr

Wie ticken die US-Amerikaner in Berlin? Von geschätzt 20.000 "Amis" in der Hauptstadt dürfen viele mit über Clinton oder Trump entscheiden. Dabei ist es ziemlich schwer, Trump-Fans in Berlin zu finden. Doch es gibt sie. Von Sylvia Tiegs

Republikanische Wähler in Berlin zu finden, das ist nicht einfach - sie sind hier kaum politisch organisiert. Im Gegensatz zu den US-Demokraten, von denen es in der Stadt viele gibt und ausgerechnet von denen kommt dann auch der entscheidende Tipp: Ruf Paul Kiefer an. Kiefer ist 76, Steueranwalt und kurz vor dem Ruhestand. Er ist ohne Wenn und Aber für Donald Trump. Trump habe genau die richtige Persönlichkeit, Amerikas Probleme anzupacken - und das richtige Programm: Steuern senken, illegale Einwanderung stoppen, das Establishment zurückdrängen.



Paul Kiefer kennt Berlin seit der Militärzeit in den 1980ern, mit Deutschland verbinden ihn auch seine bayerischen Vorfahren und seine Berliner Ehefrau. Ihr zuliebe leben sie seit 2001 wieder in der deutschen Hauptstadt. Daher meint Paul Kiefer zu wissen, warum Demokraten wie Barack Obama und Hillary Clinton hier so viel beliebter sind als Donald Trump. Obama und Clinton wollten die USA stärker regulieren. So wie in Europa üblich. "Grundsätzlich wollen beide einen 'Nanny-State', wie in Deutschland."

Paul Kiefer (76), Reservist der Air Force, Jurist, Steueranwalt, ehemaliger Rechtsberater früherer US-Regierungen sowie der UN - lebt seit 1983 mit Unterbrechungen in Berlin; seit 2001 durchgängig hier

"Der Mann ist geisteskrank"

Das will Paul Kiefer, der welterfahrene Jurist, der die Vereinten Nationen und frühere US-Regierungen beraten hat, nicht für sein Heimatland. Deshalb muss es Trump machen und der werde auch gewinnen.



Ned Wiley verdreht bei diesen Ansagen die Augen. Zur Begrüßung in seinem Lieblingscafé Atopia in Prenzlauer Berg legt er zwei Visitenkarten auf den Tisch. Die eine weist ihn als Vize-Chef der US-Republikaner im Ausland aus, die andere aktuell als Auslands-Vorsitzenden der Libertarian Partei. Mit den Republikanern ist Ned Wiley nämlich fertig - wegen Trump. "Der Mann ist instabil und geisteskrank. Wenn man seine Kampagne anguckt, finde ich das Ganze unverständlich."

Ned Wiley, 64, freier Unternehmensberater. Lebt seit 2001 in Berlin - verheiratet mit einer Deutschen. Chairman der Libertarians Abroad

Hoffnung auf die dritte Kraft

Das heißt aber nicht, dass der 64-jährige Unternehmensberater automatisch für Hillary Clinton ist. Die mag er auch nicht, unter anderem wegen ihrer E-Mail-Affäre. Die Enthüllungen dazu und alles andere im Wahlkampf verfolgt Ned Wiley seit Monaten schon morgens vor dem Aufstehen. Er lebt seit 15 Jahren in Berlin und hat sich nun - aus der Ferne - für die Libertarians entschieden: liberal in der Weltanschauung, konservativ in der Haushaltspolitik. Der gebürtige Chicagoer hofft, dass sich endlich mal eine dritte politische Kraft in den USA etablieren kann.



Darauf würde Jane Helmchen nicht setzen. Die zierliche 76-Jährige aus Dahlem hat schon vor drei Wochen ihre Stimme abgegeben - für Hillary Clinton, abgeschickt per E-Mail in ihren Heimatstaat Massachusetts. Dieser Bundesstaat sei ziemlich sicher für Clinton, andere Bundesstaaten vielleicht nicht. Jane Helmchen wagt keine Prognose mehr. Die frühere Lehrerin und Übersetzerin hat zu Hillary Clinton eine besondere Beziehung: Sie haben beide am Frauen-College Wellesley studiert. Als Clinton 2003 in Berlin ihr Buch "Living History" signierte, ging Jane Helmchen hin. Stolz zeigt sie das Foto von damals.

Jane Helmchen, 76, Übersetzerin und Lehrerin - lebt seit 1961 in Deutschland, jetzt wieder in Berlin - verheiratet mit einem Berliner, seit zwei Jahren verwitwet

Der Hauptgrund für Jane Helmchen, Hillary zu wählen, ist aber die feste Überzeugung: Clinton kann Präsidentin sein - Trump nicht. "Ich finde immer, er ist ein bisschen wie ein Aal, man kann ihn nicht greifen." Wenn Trump doch gewinnt, habe sie es in Deutschland ja gut und muss nicht nach Kanada umziehen.

Auch James Griffin ist im Moment ganz froh, in Berlin zu leben - weit weg von seiner Heimat Florida. "Ich mache den Fernseher aus und den Computer zu – und bin weit weg von dem Schlachtfeld Hillary und Donald."

James Griffin, 45, Politologe, arbeitet bei der Checkpoint Charlie Stiftung. Lebt seit 1999 in Berlin - aufgewachsen als Republikaner, Wechselwähler. Hat Obama gewählt und diesmal Hillary Clinton

Warten auf die AfD

Auch in der Wahlnacht will sich der 45-Jährige Politologe daheim in Prenzlauer Berg lieber die Decke über den Kopf ziehen und schlafen. In der Hoffnung, früh den Sieg Hillary Clintons zu erleben. James Griffin arbeitet schon seit vielen Jahren für die Checkpoint-Charlie-Stiftung in Berlin. Er sieht die Wahl auch aus der transatlantischen Perspektive: "Hillary schätzt Deutschland und die Zusammenarbeit mit den Europäern. Wenn Trump gewinnt, wird er auf Distanz gehen. Er würde dies auf eine Art und Weise machen, dass er den transatlantischen Beziehungen Schaden zufügen würde." Aber auch den USA selbst würde Trump sehr schaden, fürchtet James Griffin. Deshalb hat er - schon vor über drei Wochen - für Hillary Clinton gestimmt. Donald Trump nennt er einen "furchtbaren Menschen". Sollte der allerdings gewinnen, hat sich Griffin schon eine Antwort für seine deutschen Freunde zurechtgelegt: "Warten wir ein Jahr und gucken, wie die AfD bei der Bundestagswahl abschneidet."

tagesschau.de Blog zur US-Präsidentschaftswahl 2016 - Amerika wählt Amerika ist hin- und hergerissen zwischen Trump und Clinton. Der Republikaner spaltet das Land, die Demokratin Clinton aber gilt vielen als Vertreterin des Establishments und der Stagnation. Hier berichten die Korrespondenten der ARD aus einem zerrissenen Land.