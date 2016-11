Interview | Klaus Wowereit zu US-Wahl - "Herr Trump hätte hier nicht gewonnen"

10.11.16 | 09:02 Uhr

Trumps Sieg provoziert Fragen: Kommt in der Gesellschaft etwas ins Rutschen, das bisher etabliert schien? Muss sich das politische System ändern? Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit warnt, dass es keine einfachen Lösungen gibt.



Was ist zu tun, wenn immer mehr Menschen sagen: Es ist mir völlig egal, wer an die Macht kommt, Hauptsache nicht die, die seit Jahren im Parlament sitzen.

In Europa oder in Deutschland ist das noch nicht die Mehrheit. Wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland jetzt nicht so tun, als ob Herr Trump hier eine Mehrheit gehabt hätte. Hier hätte parteiübergreifend Hillary Clinton gewonnen und zwar mit 90 Prozent. Ich glaube nicht, dass wir so eine Situation wie in den USA haben, und sie wird hoffentlich auch nicht kommen.



Aber wir haben in Europa ähnliche Phänomene wie Trump. Warum scheint die etablierte Politik keine Antwort darauf zu haben?

Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der diejenigen, die ganz komplizierte Sachverhalte ganz simpel darstellen und vereinfachen - die sogenannten Populisten - eine Hochzeit haben. Gekoppelt ist das mit einer Enttäuschung über die sogenannten etablierten Parteien, die Probleme nicht lösen. Eine Antwort kann sein, die großen Probleme anzupacken und dafür Mehrheiten zu finden.

Gibt es in der Politik dieses Problembewusstsein, nach dem Motto: Wir müssen Probleme wirklich anpacken, sonst kann uns das schaden?

Ja, das Problembewusstsein ist da. Aber die Probleme sind riesig. Zum Beispiel das Thema Rente. Die Koalition ist dabei, dieses Problem zu lösen. Aber jeder weiß, das ist ein generationsübergreifendes Problem, da eine einfache Lösung zu finden, geht nicht. Trotzdem sind die Menschen verunsichert, wenn man sich vorstellt, dass ein Großteil der Bevölkerung weiß, nach 45 Erwerbsjahren reicht die normale Rentenkasse nicht aus und man ist doch noch auf die Unterstützung des Staates angewiesen. Das ist deprimierend, und da muss es eine Antwort geben. Die Antwort heißt: Einer muss es bezahlen. Aber zahlt die junge Generation, oder ist damit ein Einkommensverlust verbunden. Diese Konflikte sind in der Gesellschaft da, die kann man auch nicht einfach wegdiskutieren. Einfache Lösungen gibt es da nicht.

Trotzdem: Ist das politische System, in dem sich über Jahre Routinen eingespielt haben, in der Lage umzuschwenken?



Es ist schwer, in einem großen Land wie Deutschland einen radikalen Kurswechsel zu machen. Aber auch in Amerika wird die Enttäuschung nach den ersten vier Jahren riesig sein. Trump kann das, was er versprochen hat, nicht annähernd einhalten. In einer pluralistischen Gesellschaft und Demokratie kommt man nicht an einer Auseinandersetzung über gute Lösungen vorbei, erst recht nicht, wenn es um große Themen geht.



Sie sind optimistisch, dass die Politik frustrierte Wähler zurückgewinnen kann?

Wir dürfen Politik nicht immer so schlecht machen. Es ist einer der härtesten Jobs, die es gibt. Und ich unterstelle da erst einmal jedem - bis auf wenige Ausnahmen - dass sie alle bemüht sind, unsere Gesellschaft besser zu machen. Aber wir behandeln sie teilweise wie die Letzten. Politikverdrossenheit hat natürlich auch damit zu tun, wie viel Respekt man gegenüber den Leuten aufbringt, die versuchen Lösungen zu finden. In den USA haben wir aber auch wieder gesehen: Es ist eine Frage von Persönlichkeiten. Wir müssen zulassen, dass Personen mit Ecken und Kanten hier Kandidaten werden. Ein Problem bei Hillary Clinton war ja, dass sie emotional nicht in der Lage war, etwas gegen Trump aufzubieten.