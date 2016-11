In Berlin haben im vergangenen Jahr 95 Prozent der Schüler den Mittleren Schulabschluss geschafft. Das geht aus Zahlen der Senatsbildungsverwaltung hervor. Die Prüfungen am Ende der 10. Klasse legen sowohl Schüler an Gymnasien, als auch Sekundarschulen ab. Rund 25.000 Schüler nahmen daran teil - gut 1.250 haben nach der zehnten Klasse keinen Abschluss.



Ein unterschiedliches Bild ergibt sich je nach Schulart: An den Gymnasien schafften 99,9 Prozent der Schüler den Abschluss (2015: 99,7). Sieben bleiben ohne, rund 360 erreichten eine Berufsbildungsreife.

An den Sekundarschulen fielen dagegen mehr Schüler durch die zentralen Prüfungen am Ende der zehnten Klasse. In diesem Jahr gab es mit einer Durchfallquote von 9 Prozent eine leichte Verbesserung. 2015 waren es noch elf Prozent, 2014 aber 9 Prozent.

Im Sommer hatte es noch deutliche Kritik daran gegeben, dass zum Beispiel die Mathematik-Aufgaben zu leicht gewesen seien - um dadurch auch die Durchfall-Quote zu senken. Im Zentrum der Kritik stand die Aufgabe, "die größte dreistellige Zahl" anzugeben, die aus den Ziffern 2, 3 und 6 gebildet werden kann. Die Lösung liegt auf der Hand: 632.