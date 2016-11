Über 17.000 Fahrgäste halten sich Tag für Tag am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin auf, mehr als sechs Millionen Menschen im Jahr. Ein Sicherheitskonzept für diesen Knotenpunkt besitzt die Stadt jedoch nicht.

Laut Senatsinnenverwaltung sei ein Sicherheitskonzept in erster Linie eine Aufgabe des Betreibers. Das wäre in diesem Fall die BVG-Tochter IOB mbH. Ansonsten würden die allgemeinen Regelungen der Polizei und der Feuerwehr für Einsätze bei Anschlägen und Notfällen gelten, hieß es. Regelmäßig würden zudem Streifenwagen am ZOB halten, es gebe auch Präventionseinsätze der Kriminalpolizei gegen Taschendiebe.



Laut BVG ist die Verkehrsleitung am Busbahnhof täglich 24 Stunden besetzt und für alle Fahrgäste ansprechbar. Außerdem hängen einige Videokameras an den Haltestellen. Regelmäßig wird ein privater Wachdienst eingesetzt.