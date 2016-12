Die Anklage im Amtsgericht Potsdam lautet auf schweren Betrug, denn es geht um eine lange Zeit und eine hohe Summe: 87.000 Euro. Über zehn Jahre hinweg soll der damalige Linken-Landtagsabgeordnete Peer Jürgens bei der Landtagsverwaltung falsche Angaben zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht haben, um Fahrtkosten und Mietzuschüsse zu bekommen, die ihm nicht zustanden. Seit 2004 gab er zunächst Erkner, ab 2011 dann Beeskow (beide Oder-Spree) als Hauptwohnsitz an. Die Staatsanwaltschaft glaubt hingegen, dass er beim Einzug in den Landtag im Jahr 2004 überwiegend in Berlin lebte, ab 2006 dann in Potsdam.

Insgesamt zehn Jahre lang soll Peer Jürgens gelogen haben. Zugegeben hat er einen Betrug über zwei Jahre: In dieser Zeit lebte er in einer Potsdamer Eigentumswohnung, während er sich bei der Landtagsverwaltung immer noch als Mieter ausgegeben hatte. "Es war ein Fehler, ich hatte mir bis dahin keine Gedanken gemacht", so Peer Jürgens am Dienstag vor dem Potsdamer Amtsgericht. Über seine Eigentumswohnung in Potsdam-Babelsberg sagte er: "Meine Eltern hatten mir zum Erwerb einer Immobilie geraten, auch um wirtschaftlich abgesichert zu sein." In Erkner und Beeskow sei er nicht fündig geworden. Die 7.400 Euro, die diesen Zeitraum betreffen, hat Peer Jürgens schon zurückgezahlt, betonte Verteidigerin Marlen Block.

Was die übrige Zeit als Abgeordneter angeht, so blieb der Angeklagte dabei: Der Lebensmittelpunkt sei erst Erkner und ab 2011 Beeskow gewesen. Kommunalpolitik, Eltern, Freundin, Schwimmverein – alles zusammen führte dazu, dass er sich überwiegend dort aufgehalten habe. In der Berliner Wohnung sei er zunächst WG-Mitbewohner gewesen. Wegen Konflikten zog er dort aus, seine Mitmieter hätten ihm anschließend Geld überwiesen, das er an den Hauptmieter weitergereicht habe. Seine Anwälte reichten jetzt mehrere Kontoauszüge als Belege ein. Nach seiner WG-Zeit habe er wieder bei der Mutter in Erkner gewohnt, so Peer Jürgens.

Ab 2006 habe er zwar in Potsdam zur Miete gewohnt, sei aber nur selten dort gewesen. Und die Wohnung, die er ab 2011 in Beeskow gemietet hatte, habe er wirklich genutzt. Seine Anwälte legten dem Gericht Kopien aus Terminkalendern vor, der eine aus dem Jahr 2011, der andere aus dem Jahr 2013: In ihnen sind Termine im Kreis Oder-Spree eingetragen.

Dass in Beeskow – wie sich in vergangenen Prozesstagen herausstellte – kaum Strom verbraucht wurde, habe einen einfachen Grund: "Ich war nur zum Schlafen dort. Ich kam nach 21 oder 22 Uhr, musste früh raus und habe mir in einer Bäckerei ein belegtes Brötchen geholt", so Jürgens.