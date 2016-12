Die vor einem Jahr veröffentlichten Besucherzahlen zur Bundesgartenschau in der Havelregion waren einem Zeitungsbericht zufolge geschönt und massiv übertrieben.



Das berichtet die "Märkische Allgemeine" und beruft sich (Samstag) auf den Bericht von Rechnungsprüfern des BUGA-Zweckverbandes aus Brandenburg an der Havel. So wurden offiziell 1,05 Millionen Besucher verkündet, tatsächlich seien aber nur knapp 700.000 Tageskarten verkauft worden. Die höhere Zahl sei demnach durch Rechentricks zustande gekommen. So seien Dauerkartenbesitzer zwölfmal gezählt und viele Karten verschenkt worden.



Für die Versammlung des Zweckverbandes in der nächsten Woche empfehlen die Rechnungsprüfer laut MAZ, die Verbandsvorsteherin und Brandenburger Oberbürgermeisterin Tiemann (CDU) nur teilweise zu entlasten. Als Grund nennen sie zahlreiche Beanstandungen in der Abrechnung.