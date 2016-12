Februar 2016: E-Akte lässt ewig auf sich warten

Rot-Schwarz hatte im Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Hälfte der 100.000 Behördenmitarbeiter von 2016 an papierlos arbeiten soll. Bis Anfang 2016 waren aber gerade erst 2.500 Arbeitsplätze an die "elektronische Akte" angeschlossen, räumt IT-Koordinator Andreas Statzkowksi im rbb-Interview ein. Er verspricht, diese Zahl ungefähr zu verdoppeln oder zu verdreifachen – vorrangig aber in den CDU-geführten Ressorts Inneres, Justiz und Wirtschaft. Da in den kommenden Jahren laut Statzkowski 1.000 IT-Fachkräfte in den Ruhestand gehen, will er Verfahren zentralisieren, mehr ausbilden und mit außertariflicher Bezahlung neue Fachkräfte anlocken.