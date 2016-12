Alleinerziehende in Berlin und Brandenburg sollen mehr Unterhalt bekommen. Die Idee des Bundes finden auch Berlin und Brandenburg gut. Trotzdem bremsen sie erst einmal: Es geht um befürchteten Verwaltungsaufwand - und um Kosten. Von Vanessa Klüber

Berlin ist die Hauptstadt der Alleinerziehenden. In mehr als 35 Prozent aller Familien kümmert sich nur Vater oder nur Mutter um die Kinder – in den allermeisten Fällen sind es Mütter. Wenn der Ex-Partner dann keinen Unterhalt zahlt, springt erst einmal der Staat ein und gewährt einen so genannten Unterhaltsvorschuss – sozusagen als Auffangnetz für die Alleinerziehenden.

Dieser Unterhaltsvorschuss soll jetzt ausgeweitet werden, das will der Bund - und auch Brandenburg und Berlin sind dafür. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Brandenburg (VAMV) ist zufrieden: "Es ist ein super-Fortschritt, dass das Ministerium das jetzt auf die Agenda gebracht hat." Hauptpunkt der Reform: Den Vorschuss soll es jetzt auch für Kinder bis 18 Jahre geben, nicht wie bisher nur für bis zu Zwölfjährige.