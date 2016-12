Audio: Inforadio | 01.12.2016 | Sylvia Tiegs

Ausstellung über Nazi-Vergangenheit - Der Berliner Zoo hat damals "Schande über sich gebracht"

01.12.16 | 18:22 Uhr

Seit Jahren stand der Berliner Zoo unter öffentlichen Druck: Er möge sich endlich umfassend seiner NS-Vergangenheit stellen. Das hat er jetzt in einer Ausstellung getan – und seine Taten gegenüber Juden in den Mittelpunkt gerückt. Von Sylvia Tiegs

Der Berliner Historiker Clemens Maier-Wolthausen hatte das gesamte Archiv des Berliner Zoos zur Verfügung - und freie Hand in dem, was er daraus macht. Zoo-Direktor Andreas Knieriem hatte nach eigener Aussage nur einen Wunsch: Arbeite unsere Geschichte auf. "Ich habe meinen Archiv-Schlüssel abgegeben", so Knierim am Donnerstag anlässlich der Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Geschichte des Zoos.

Besucher in der Ausstellung des Berliner Zoos

In der Ausstellung gibt es sehr viel Ernstes

Aus eben diesem Archiv hat Clemens Maier-Wolthausen Material aus über 172 Jahren Zoogeschichte zusammengetragen - von den Anfängen 1844 bis heute. Alte Pläne, Fotos und Urkunden werden auf dicken, leuchtenden Tafeln ansprechend und klar präsentiert - auch auf Englisch. Es gibt Rührendes, wie die Erinnerung an Eisbärbaby Knut und seinen ebenfalls verstorbenen Pfleger Thomas Dörflein. Aber auch Skurriles - wie das Krankentagebuch vom Gorilla-Jungen "Knorke" aus dem Jahr 1957 - geschrieben von seiner ihm eigens zugeteilten Kinderkrankenschwester Rosemarie. Darüber hinaus gibt es sehr viel sehr Ernstes: Zeugnisse darüber, wie willig der Berliner Zoo unter seinem damaligen Direktor Lutz Heck zum Komplizen der Nazis wurde. "Die Zeit des Nationalsozialismus steht in der Mitte der Ausstellung, ganz zentral", so Kurator Clemens Maier-Wolthausen. "Man kommt nicht von einem Ausstellungsteil zum anderen, ohne an ihr vorbeizugehen." Zudem sei dieser Teil besonders detailreich.

Zoo-Direktor Andreas Knierim (l.) neben dem Kurator der Ausstellung Clemens Maier-Wolthausen.

Keine Dauerkarten mehr an jüdische Besucher

Abgebildet ist beispielsweise das Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 8. November 1938, als der Zoo beschloss, zum Jahreswechsel keine Dauerkarten mehr an jüdische Besucher zu verkaufen. Außerdem sind die Aktienverkäufe zweier jüdischer Berlinerinnen dokumentiert - mit der Erklärung, dass der Verkäufe kaum freiwillig erfolgten. Nichts wird hier beschönigt oder verschwiegen. Der Zoo habe damals "Schande über sich gebracht", sagte der Historiker Wolfgang Benz bei der Ausstellungseröffnung. Benz und Kollegen haben Kurator Maier-Wolthausen beratend zur Seite gestanden.



Man erfährt auch von sogenannten "Völkerschauen"

Es sei ihm wichtig gewesen, sich nicht auf die NS-Zeit zu beschränken, so Kurator Maier-Wolthausen. "Weil ich mich von Anfang an dafür ausgesprochen habe, dass wir die Vorgeschichte des Nationalsozialismus und auch die mangelhafte Aufarbeitung der eigenen Geschichte durch den Zoo nach dem Krieg unbedingt mit reinbringen müssen", so der Kurator.

Deswegen erfährt der Betrachter auch von den sogenannten "Völkerschauen", die es zwischen 1900 und 1920 im Berliner Zoo gab: Sogenannte "exotische Menschen", vor allem aus Afrika, wurden dem Publikum vorgeführt. Ein überraschender, etwas erschreckender Nebeneffekt dieser kompakten, interessanten Ausstellung.