Stadtrundgang in Bildern - Europacity: Ein neuer Stadtteil entsteht

27.12.16 | 08:03 Uhr

Nördlich des Hauptbahnhofs wächst die Europacity heran, ein nobles Geschäfts- und Wohnviertel, sieben Mal so groß wie der Potsdamer Platz. Wie der neue Kiez aussehen soll - und wer heute hier noch eine Nische findet: Ein Stadtrundgang in Bildern. Von Robin Avram

Seite 1 von 2

Das Gebiet nördlich vom Hauptbahnhof war jahrzehntelang ein Niemandsland zwischen Ost und West, dominiert von Lagerhallen und Containerschifffahrt. In den Nullerjahren nahm die Kunstszene die Flächen entlang der Heidestraße in Beschlag, Szenegänger feierten in Underground-Clubs die Nächte durch. Vorbei. Nun soll aus dem 40 Hektar großen Brachland wie Phoenix aus der Asche die supermoderne Europacity entstehen: Hochhäuser mit Büros für 10.000 Arbeitsplätze, gediegene Wohnhäuser mit 2.800 Wohnungen sind geplant, eine begrünte Uferpromenade soll entstehen - und die frisch sanierte Heidestraße zum baumbestandenen Shopping-Boulevard werden. Der neue Stadtteil soll lebendiger und grüner werden als der Potsdamer Platz, auch für die Kunst soll es weiterhin Räume geben. Doch wird das wirklich gelingen? Was entsteht da genau? Und was erwarten die jetzigen Bewohner vom Wandel in ihrem Quartier? Zeit für einen Stadtrundgang in Bildern in der Europacity.

Der Hauptbahnhof ist bereits seit zehn Jahren fertig gestellt - nun nimmt auch die Europacity nördlich des Bahnhofs langsam Gestalt an. Bevor wir diesen Bereich im ehemaligen Niemandsland zwischen Ost und West erkunden...

...werfen wir einen Blick auf eine Baugrube auf dem Washingtonplatz südlich des Hauptbahnhofs. In dieser Premium-Lage mit Blick auf das Kanzleramt sollen bald die Bauarbeiten für ein Hightech-Gebäude beginnen.

Ende 2018 soll der "Cube Berlin" fertig sein: ein gläserner Kubus, der auf zehn Geschossen Büro- und Geschäftsräume für Hightech-Unternehmen und Start-Ups bietet. Das rund 100 Millionen Euro teure Gebäude soll komplett per App steuerbar sein.

Damit die Technik-Nerds im "Cube" nicht nur unter sich bleiben, wird es im Erdgeschoss des Hightech-Tempels ein Café geben. Eine Attraktion wird sicherlich die 500 m2 große Dachterasse werden: hier können Besucher auf Augenhöhe mit dem Regierungsviertel - genauer gesagt in 42 Metern Höhe - in der Sonne baden und den Ausblick genießen.

Wenden wir nun den Blick auf die Europacity nördlich des Hauptbahnhofs. Diese Animation zeigt noch keine fertigen Architekturentwürfe, verdeutlicht aber gut die schiere Größe des Projekts: 40 Hektar Fläche sollen bebaut werden - rund sieben Mal so viel wie am Potsdamer Platz.

Als einer der ersten Hausherren in der Europacity konnte "50Hertz" vor drei Monaten sein frisch fertig gestelltes Bürogebäude beziehen. Es liegt in der Heidestraße 2, also am südlichen Eingang der Europacity. Die moderne Fassade - eine wohltuende Alternative zu den "Schießscharten"-Fenstern vieler anderer Bürogebäude - ließ sich der Stromnetzbetreiber etwas mehr kosten.

Auch innen wollte das Unternehmen offene und helle Räume für seine 650 Mitarbeiter. Jede Abteilung konnte mitbestimmen: Wo sollen die Schreibtische stehen? Welche Farbtöne verwenden wir in den Konferenzräumen? Trotzdem musste sich mancher Mitarbeiter an das Arbeiten im Großraumbüro erst gewöhnen - rund 20 Prozent der Angestellten waren anfangs nicht so zufrieden. Transparenz und Open Space - das liegt eben nicht jedem.

Uwe Herzfeld managte das 55-Millionen-Euro-Projekt für sein Unternehmen - und ist froh, dass das neue 50Hertz-Hauptquartier im Zeit- und Kostenplan blieb. Bis die Mitarbeiter des Stromspezialisten in der Europacity einkaufen gehen können, werden aber noch ein paar Jahre vergehen.

Das verdeutlicht ein Blick aus dem 12. Stock des 50-Hertz-Hochhauses. Die Riesen-Baustelle Europacity ist auch sieben Jahre nach Beschluss des Masterplans in weiten Teilen noch eine Riesen-Brache. Die 120 Eigentumswohnungen der Groth-Gruppe im "KunstCampus" am rechten Bildrand sollen zwar bald fertiggestellt werden. Aber ansonsten drehen sich erst relativ wenige Baukräne hier. Dafür redet das Baukollegium der Stadt bei allen Architekturentwürfen mit - um sicherzustellen, das hier kein Einheitsbrei entsteht.



Hier passiert schon was: Der österreichische Projektentwickler CA Immo baut im südlichen Teil der Heidestraße derzeit drei Wohn- und Geschäftshäuser, deren Namen an alte KuK-Zeiten erinnern: Prager Karree, Budapester Höfe und Wiener Etagen.



So richtig nostalgisch sind die Blöcke mit den 496 Wohnungen und 12 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss jedoch nicht geraten. Dass es ausschließlich Mietwohnungen sein werden, freut so machen Stadtplaner jedoch. Bei Eigentumswohnungen hätte die Gefahr bestanden, dass Investoren die Wohnungen als Anlageobjekte kaufen und dann in Aussicht auf Wertsteigerung leer stehen lassen. Wer dagegen jeden Monat Miete zahlt, bewohnt die Wohnungen in der Regel auch. Ob sich auch Leute mit Durchschnitts-Einkommen hier die Mieten leisten können? Eher zweifelhaft.