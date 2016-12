Bürger von Oder-Spree müssen erneut an die Wahlurne

Wieder einmal geht eine Landratswahl in die Verlängerung: Im Landkreis Oder-Spree kommt es zur Stichwahl. Am Sonntag treffen die Bewerber von SPD und CDU aufeinander. Ob es am Ende einen Landrat gibt, ist aber offen.