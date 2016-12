Interview | Berliner Drogenbeauftrage Christine Köhler-Azara - "Es läuft darauf hinaus: Cannabis wird Alltagsdroge"

"Man probiert hier gerne etwas aus", sagt Christine Köhler-Azara über die Cannabis-Nutzung in Berlin. Nach Angaben der Landesdrogenbeauftragten kifft rund ein Viertel der 18- bis 24-Jährigen regelmäßig. Die Hemmschwelle, Cannabis zu probieren, sei gesunken.

rbb: Frau Köhler-Azara, ist Berlin tatsächlich die Kiffer-Hauptstadt Deutschlands? Christine Köhler-Azara: In Sachen Cannabis ist es so. Wir sind an der Spitze der Bundesrepublik mit unseren Zahlen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir die größte Stadt sind in der Bundesrepublik, denn in Großstädten sind Drogen viel besser verfügbar als auf dem Land. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass die Bevölkerung in Berlin durchaus drogenaffin ist: Man probiert hier ganz gerne auch mal etwas aus. Unabhängig davon muss man natürlich sagen: Quantitativ machen uns die legalen Drogen Tabak und Alkohol die größten Probleme.

Wer ist das genau, wer kifft in Berlin besonders viel? Wir sehen 41,5 Prozent der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren haben in Berlin schon Cannabis probiert. Die Zahl ist relativ hoch. Wenn man guckt: Wer hat im letzten Monat Cannabis konsumiert, dann haben wir aktuelle Zahlen: Bei den 15- bis 17-Jährigen zum Beispiel haben wir bei der 30 Tage Prävalenz - also der Häufigkeit der Nutzung in diesem Zeitraum - 11,7 Prozent. Das ist auch schon ein relativ hoher Prozentsatz.

11,7 Prozent? - Das ist mehr als jeder Zehnte. Genau. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 10,5 Prozent, also auch ungefähr in der Höhe. Mit zunehmendem Alter wird es langsam weniger. Wir gucken dann aber auch auf die Zwölf-Monats-Prävalenz - die Häufigkeit der Nutzung pro Jahr -, also auf diejenigen, die vielleicht noch nicht abhängig sind, aber regelmäßig kiffen. Da liegen die Prozentzahlen noch etwas höher. Da haben wir bei den 15 bis 17-Jährigen 16,7 Prozent. Bei den 18 bis 24-Jährigen sind es 25 Prozent, also ein Viertel.

Woran liegt es, dass Cannabis gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen so beliebt ist? Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass die Hemmschwellen gesunken sind, es auszuprobieren. Auch die Debatte um Legalisierung und Regulierung sorgt dafür, dass unter Jugendlichen viel darüber gesprochen wird, dass Jugendliche erzählen: 'Ich hab damit überhaupt kein Problem, ist doch alles ganz easy...' Wir haben heute schon das Problem, dass vielen jungen Menschen überhaupt nicht mehr klar ist, dass Cannabis nach wie vor verboten ist vom Betäubungsmittelgesetz. Viele denken: 'Naja, das macht doch jeder, das muss doch erlaubt sein.' Das ist mitnichten so. Wir haben zwar diesen Paragrafen 31a, wonach die Strafverfolgung beim Eigengebrauch einer geringen Menge eingestellt wird, aber wir haben hier in Berlin auch relativ hohe Gramm-Zahlen. Und ich denke, da kann man schon so eine Entwicklung sehen, die man gar nicht kontrollieren kann - jedenfalls nicht wir. Da gibt es wenig Stellschrauben, an denen man drehen kann. Vom Zeitgeist her würde ich sagen, läuft alles darauf hinaus, dass Cannabis Alltagsdroge wird.

